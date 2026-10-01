Real Madrid meningkatkan tekanannya dalam kasus Negreira, menyusul pengumuman Asosiasi Sepakbola Eropa "UEFA"telah menerima dokumen yang diajukan klub terkait kasus tersebut serta berlanjutnya penyelidikan terkait pembayaran yang diterima Jose Maria Enriquez Negreira, mantan wakil presiden komite teknis wasit di Spanyol.

Real Madrid mengeluarkanpernyataan resmi, pada hari Kamis, yang di dalamnya menegaskan bahwa UEFA mengakui telah menerima pengaduan yang diajukan klub, bersama dokumen dan bukti yang dilampirkan Real Madrid dalam berkas kasus, serta menilai bahwa penyelidikan telah memasuki tahap yang mengharuskan untuk segera mencapai kesimpulannya secepat mungkin.









Klub menyatakan dalam pernyataannya bahwa pengaduan yang diajukannya memuat "dokumen dan bukti yang luas" mengenai fakta-fakta yang disebutnya sangat serius, serta menegaskan bahwa hal itu secara langsung menyentuh integritas kompetisi dan kepercayaan terhadap sistem perwasitan.

Real Madrid menekankan bahwa setelah dokumen-dokumen ini sampai ke UEFA, menjadi sangat penting agar penyelidikan dilanjutkan "secepat mungkin" hingga mencapai kesimpulannya secara menyeluruh, dengan pihak-pihak berwenang mengambil keputusan yang mereka anggap tepat mengingat seriusnya fakta-fakta yang sedang diverifikasi.

Peningkatan tekanan ini datang setelah UEFA secara resmi mengumumkan telah menerima sejumlah besar dokumen yang diajukan Real Madrid terkait penyelidikan kasus Negreira, serta menegaskan bahwa para inspektur etika dan disiplin juga telah memperolehnya untuk dievaluasi dalam peninjauan berkas yang sedang berlangsung.

Real Madrid menegaskan dalam pernyataannya bahwa klub akan terus bekerja sama secara aktif dengan Asosiasi Sepakbola Eropa, di samping mengambil semua langkah yang berada dalam kewenangannya guna mengklarifikasi fakta-fakta yang dianggap klub tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang seharusnya mengatur sepakbola Eropa.

Real Madrid menetapkan prinsip-prinsip ini sebagai integritas, transparansi, dan permainan yang bersih, dalam sebuah pesan yang mencerminkan keteguhan klub untuk terus bergerak di tingkat Eropa terkait kasus tersebut.

Hal ini terjadi di saat langkah-langkah Real Madrid kembali membawa kasus Negreira ke permukaan di lingkungan internal UEFA, setelah badan Eropa tersebut sebelumnya menangani berkas ini pada tahun-tahun lalu, sementara para inspektur saat ini sedang mengkaji dokumen-dokumen baru yang diajukan klub Los Blancos.

Berlanjutnya penyelidikan tidak berarti dijatuhkannya sanksi terhadap Barcelona, karena langkah selanjutnya tetap bergantung pada apa yang akan disimpulkan oleh pihak-pihak berwenang di UEFA setelah memeriksa bukti dan mendengarkan pihak-pihak terkait.