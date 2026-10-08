Kemarahan menyelimuti para suporter Arab Saudi selama beberapa jam terakhir, hanya beberapa jam setelah penobatan sebagai juara Piala Teluk Arab edisi ke-27 "Khaleeji 27".

Timnas Arab Saudi dinobatkan sebagai juara Piala Teluk Arab, Selasa dua hari lalu, usai mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor telak 2-0, pada laga final turnamen Teluk tersebut, yang digelar di Stadion Al-Inmaa, Jeddah.

Sekitar 24 jam setelah penobatan, laporan media menyebutkan bahwa Federasi Sepak Bola Arab Saudi telah mencapai kesepakatan dengan pelatih asal Spanyol, Roberto Martinez, untuk menangani Arab Saudi di Piala Asia 2027.

Laporan tersebut memicu kemarahan besar di kalangan suporter Arab Saudi, karena keinginan mereka agar pelatih asal Yunani, Georgios Donis, tetap bertahan di posisinya sebagai pelatih kepala timnas Arab Saudi, setelah keberhasilannya di Khaleeji 27.

Para suporter juga meluapkan kemarahan atas munculnya nama Roberto Martinez, meskipun ia gagal di semua pengalamannya, menurut penilaian mereka, terutama pada stasiun terakhirnya bersama timnas Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo.

Jurnalis Arab Saudi, Waleed Al-Farraj, pembawa acara program "Rotana Sport ma'a Waleed" di saluran "Rotana Khalijia", menjadi orang pertama yang menyatakan keberatannya atas gagasan tersebut, menegaskan bahwa Donis adalah pelatih yang tepat bagi Arab Saudi saat ini.

Al-Farraj menulis dalam sebuah cuitan melalui akun pribadinya di situs "X": "Donis berhasil karena ia adalah pelatih yang tepat untuk kemampuan para pemain".

Ia menambahkan: "Setiap upaya untuk kembali memperbarui sindrom pelatih kelas dunia bagi timnas Arab Saudi dan melakukan perubahan pada jajaran teknis tiga bulan sebelum Piala Asia adalah sebuah pertanda bahwa keberhasilan di turnamen Teluk hanyalah kebetulan".

Ia menutup: "Luputkan kami dari penemuan-penemuan, lanjutkanlah seperti apa adanya".

Adapun Nasser Al-Jadi, ia menulis: "Donis sebagai pelatih tidak setenar (Roberto) Mancini, tidak sehebat (Pep) Guardiola, dan tidak secerdik (Jurgen) Klopp; tetapi saat ini setidaknya ia paling cocok di antara mereka semua untuk memimpin timnas Arab Saudi di fase mendatang".

Ia melanjutkan: "Lalu bagaimana jika menggantinya dengan seseorang yang jauh lebih rendah dari mereka, dan pembicaraan soal menggantinya jika benar berarti bahwa kita tidak mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, dan bahwa pihak yang bertanggung jawab masih mencari pelatih (yang paling terkenal) dan (paling necis), bukan pelatih (yang paling cocok)".

Sementara itu, Ahmed Al-Shaikhi menulis: "Kebingungan, kebingungan, kebingungan, tersisa tiga bulan menuju Piala Asia, dan kabar pemecatan Donis sangat membuat kami kecewa, lalu bagaimana jika pemecatan itu benar-benar terjadi".

Ia menambahkan: "Pelatih yang hafal para pemain di luar kepala, dan penggantinya Martinez, langkah ini jika terjadi mengingatkan saya pada pemecatan Calderon ketika kita lolos ke Piala Dunia 2006 tanpa kekalahan".

Seorang suporter Arab Saudi lain bernama Mohammed menulis: "23 tahun kegagalan, dan jutaan untuk pelatih-pelatih kelas dunia, 90 dan 50 juta euro, dan hasilnya nol, serta cemoohan dan ejekan terhadap para pemain dan level kita".

Ia melanjutkan: "Donis datang lalu meraih gelar juara dengan apa yang tersedia, mengalahkan timnas terbaik dan memborong penghargaan-penghargaannya, tanpa kekalahan, dan tidak kebobolan satu gol pun".

Ia menutup: "Namun meski demikian, kalian justru mencapai kesepakatan dengan pelatih kelas dunia yang gagal bersama timnas-timnas yang penuh bintang".