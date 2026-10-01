Pada saat Al Nassr mulai merencanakan masa depan dan berupaya membangun tim yang mampu bersaing kuat di musim mendatang, muncul kejutan yang bisa membalikkan perhitungan klub secara total, setelah nama Joao Felix dikaitkan dengan langkah baru yang bisa mengembalikannya ke benua Eropa, tepatnya ke tempat yang masih menjadi mimpi istimewa baginya.

Menurut yang diberitakan surat kabar "Sport", Felix saat ini sedang menjalani salah satu periode terbaiknya sejak bertahun-tahun lalu, setelah ia berhasil memulihkan levelnya bersama Al Nassr dan berubah dari pemain yang lama menderita ketidakstabilan antara masa peminjaman dan transfer menjadi salah satu nama menonjol di timnas Portugal.

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Liga Arab Saudi mengembalikan kepada Felix sebagian dari kilau yang hilang selama tahun-tahun terakhir, di mana ia memulihkan kepercayaan dirinya dan mulai menampilkan level yang kembali memunculkan perbincangan tentang kemampuannya bermain di level tertinggi Eropa, setelah ia menjadi lebih berpengaruh dan stabil di dalam lapangan.

Namun kejutan yang mungkin membuat suporter Al Nassr gelisah adalah bahwa sang pemain, menurut laporan tersebut, menargetkan kembali ke sepak bola Eropa pada musim panas mendatang, sementara agennya Jorge Mendes telah menyampaikan keinginannya kepada klub Barcelona, dalam upaya membuka kembali pintu bagi mimpi lama yang tak pernah ditinggalkan sang pemain.

Meski Barcelona saat ini memiliki banyak pilihan di lini depan, laporan tersebut menunjukkan bahwa kembalinya Felix bisa menjadi peluang bagi klub Catalan itu, terutama jika sang pemain tersedia tanpa biaya transfer, sebuah skenario yang bisa menambah kesulitan tugas Al Nassr untuk mempertahankannya.

Felix berusia 27 tahun, sementara kontraknya dengan Al Nassr berakhir pada 30 Juni mendatang, yang berarti klub Arab Saudi itu bisa mendapati dirinya menghadapi situasi sensitif selama periode mendatang, terutama jika sang pemain bersikeras menjalani petualangan Eropa yang baru alih-alih bertahan bersama tim.

Felix tidak mencari kepulangan ke Eropa hanya untuk sekadar mengubah suasana, melainkan ingin bergabung dengan tim yang tampil di Liga Champions Eropa dan memberinya kesempatan memulihkan kestabilan yang hilang selama tahun-tahun terakhir, tetapi Barcelona tetap menjadi target terbesar dalam perhitungannya, apalagi kembali ke klub Catalan itu secara gratis tampak sebagai mimpi yang jelas baginya.

Suporter Al Nassr mengandalkan keberlanjutan Felix dalam proyek tim pada musim mendatang, terutama setelah awal yang ditampilkan sang pemain dan pemulihan sebagian besar levelnya, namun keinginan pemain Portugal itu untuk kembali ke Eropa bisa menempatkan rencana klub pada ujian yang sulit.



