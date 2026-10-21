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Dembele kirim pesan dukungan untuk Kvaratskhelia

Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Champions League
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
Prancis
Spanyol
Georgia

Setelah mengalami cedera ligamen anterior

Bintang Paris Saint-Germain asal Prancis, Ousmane Dembele, menunjukkan dukungannya kepada rekan setimnya yang berasal dari Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, setelah cedera serius yang dialaminya dalam pertandingan melawan Barcelona pada Selasa kemarin di Liga Champions Eropa.

Saint-Germain mengeluarkan pernyataan resmi pada Rabu hari ini, yang menjelaskan bahwa pemeriksaan medis yang dijalani Kvaratskhelia memastikan ia mengalami robekan ligamen anterior cruciate pada lutut kanan.

Klub Prancis itu mengumumkan melalui situs resminya bahwa Kvaratskhelia akan menjalani operasi dalam beberapa hari ke depan, setelah cedera yang dialaminya dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Paris Saint-Germain dengan skor 4-2.

Dembele membagikan pesan melalui akun resminya di "Instagram", yang mengungkapkan simpatinya kepada Kvaratskhelia, dan menulis: "Tetap kuat, Kvara".

Kvaratskhelia bersiap untuk memulai masa pemulihan yang panjang, dan cedera ini menjadi pukulan berat bagi Paris Saint-Germain yang kehilangan salah satu penyerang terbaiknya, begitu pula bagi pemain berusia 25 tahun itu, yang bertekad untuk kembali lebih kuat.



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