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Pemain asal Belanda Donyell Malen mengukir namanya dalam sejarah Roma secara gemilang setelah tampil luar biasa dalam urusan mencetak gol saat menghadapi Parma. Penampilan itu membawanya menyamai rekor yang bertahan selama 66 tahun sekaligus menempatkannya dalam persaingan langsung dengan para pencetak gol terbaik di Benua Eropa sepanjang 2026, mengungguli nama-nama besar seperti Harry Kane dan Kylian Mbappe.

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Malen mencetak empat gol dalam kemenangan besar Roma atas Parma dengan skor 5-1 di ajang Liga Italia, Sabtu , sehingga kini telah mengoleksi 26 gol di kompetisi tersebut sepanjang tahun ini dan menyamai pencapaian bersejarah yang tercipta pada 1960.

Menurut statistik "Opta", Malen menjadi pemain kedua dalam sejarah Roma yang mencetak lebih dari 25 gol di Liga Italia dalam satu tahun kalender, setelah sebelumnya dilakukan oleh Pedro Manfredini, yang mencetak 26 gol pada 1960.

Penyerang asal Belanda itu kini hanya membutuhkan satu gol lagi untuk melampaui rekor bersejarah tersebut dan menjadi pemegang tunggal rekor sebagai pemain Roma dengan gol terbanyak di Liga Italia dalam satu tahun kalender, dengan enam pekan tersisa sebelum akhir 2026.

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Pentingnya catatan Malen tidak terbatas pada rekor klub Italia tersebut. Penyerang Roma itu berhasil mengungguli sejumlah bintang top Eropa dalam urusan mencetak gol sepanjang tahun ini, berdasarkan statistik yang hanya menghitung gol di liga domestik.

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Berdasarkan data yang dipublikasikan "TuttoMercatoWeb", Harry Kane, penyerang Bayern Munich sekaligus peraih Ballon d'Or, mencetak 21 gol di Bundesliga sepanjang 2026. Jumlah itu sama dengan yang dibukukan Raphinha, bintang Barcelona, di LaLiga, sementara Kylian Mbappe bersama Real Madrid tertahan di angka 19 gol di kompetisi yang sama.

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Catatan Malen ini merupakan buah dari performa gemilangnya yang konsisten sejak bergabung dengan Roma dari Aston Villa. Ia mencetak 14 gol pada paruh kedua musim lalu, sebelum melanjutkan produktivitasnya yang tinggi pada musim ini dengan mengemas 12 gol dalam 11 pertandingan.

Raihan tersebut menempatkannya di puncak daftar pencetak gol terbanyak Liga Italia musim ini, unggul tiga gol atas Gustavo Varela, penyerang Monza, menurut laporan tersebut. Penyerang asal Belanda itu pun menegaskan posisinya di antara para pencetak gol terbaik di kompetisi tersebut.

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Malen dijadwalkan genap berusia 28 tahun pada Januari mendatang, setelah menemukan stabilitas di posisi penyerang murni, peran yang gagal ia jalankan dengan performa terbaiknya selama berkarier di Inggris. Di tengah performa apiknya, Roma tengah bernegosiasi dengannya terkait kontrak baru, meski ikatannya saat ini dengan klub berlaku hingga 2030.

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