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Direktur olahraga Barcelona, Deco, pada Rabu (hari ini) mengatakan bahwa semua kemungkinan tetap terbuka terkait peluang merekrut bek tengah baru pada bursa transfer musim dingin mendatang, menyusul cedera yang menghantam lini belakang tim.

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Direktur olahraga Barcelona, Deco, pada Rabu (hari ini) mengatakan bahwa semua kemungkinan tetap terbuka terkait peluang merekrut bek tengah baru pada bursa transfer musim dingin mendatang, menyusul cedera yang menghantam lini belakang tim.

Mantan bintang Portugal itu menyebut keputusan akan diambil setelah membahas masalah tersebut bersama pelatih Hans Flick dan menilai opsi-opsi yang tersedia.

Dalam wawancara dengan "Radio Catalunya", didampingi Bojan Krkic selaku koordinator direktorat olahraga klub, Deco berbicara tentang krisis cedera yang memengaruhi pilihan Flick di lini belakang. "Jika Anda melihat situasinya, Anda akan mendapati bahwa kami mengalami banyak sekali cedera, dan itu bukan hal yang normal di bulan November. Andreas, Eric, Kounde, lalu Xavi Espart," jelasnya.

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Ia menambahkan, "Dari segi jumlah, kami punya lebih banyak opsi dengan adanya Xavi (Espart), dan pelatih senang dengan opsi yang tersedia."

Soal kemungkinan terjun ke bursa transfer musim dingin untuk merekrut bek baru, Deco berkata, "Semua kemungkinan terbuka. Kami melihat Xavi Espart mulai membuktikan dirinya, dan itu memberi kami opsi tambahan di tim."

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Ia melanjutkan, "Memang benar cedera membuat situasi menjadi rumit, dan tentu saja kami harus menganalisis keadaan serta duduk bersama pelatih untuk mengambil keputusan."

"Jika kami ingin masuk ke bursa transfer pada Januari, kami harus tahu betul apa yang kami cari," lanjutnya.

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Barcelona dihantam serangkaian cedera di lini belakang dalam beberapa pekan terakhir, yang menimpa Andreas Christensen, Eric Garcia, Jules Kounde, dan Xavi Espart, sehingga Flick terpaksa mengatasi minimnya opsi dan mengubah posisi sejumlah pemain.

Prioritas Barca

Terkait perubahan prioritas Barcelona di bursa transfer, dari merekrut penyerang murni menjadi mencari bek tengah berkaki kiri, Deco menjelaskan bahwa rencana klub berubah menyesuaikan kebutuhan tim dan peluang yang ada.

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"Situasinya terus berubah. Pelatih memberi tahu Bojan bahwa musim ini ia ingin mencoba Raphinha di posisi lain, dan ia memang sudah mulai memberi sinyal ke arah itu," ujarnya.

Ia menambahkan, "Merekrut Julian Alvarez mustahil karena tuntutan finansialnya, sementara Raphinha sudah memainkan laga pertamanya di posisi penyerang murni nomor 9 dan mulai memberi kami solusi. Transfer Gabriel Jesus juga tidak mudah, dan hal-hal inilah yang perlahan membawa kami ke situasi saat ini."

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Mengenai ruang yang tersedia dalam batas gaji dan kemungkinan membiayai rekrutan baru, Deco menegaskan bahwa klub terus berupaya memperbaiki kondisi keuangannya, seraya menjelaskan bahwa persoalannya lebih berkaitan dengan aturan Financial Fair Play ketimbang total gaji.

"Kami tidak ingin melemahkan tim, dan kami tidak ingin kehilangan pemain mana pun yang bisa membantu kami," kata mantan gelandang Barcelona tersebut.

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Pernyataan ini muncul ketika keterbatasan finansial masih menjadi salah satu tantangan terbesar bagi manajemen Barcelona, dengan laporan media Spanyol menyebut ruang gerak klub berdasarkan aturan Financial Fair Play terbatas.

Hal itu membuat perekrutan bek baru kemungkinan bergantung pada munculnya peluang yang tepat tanpa membebani anggaran secara tambahan, atau pada terciptanya ruang finansial melalui sejumlah langkah lain.