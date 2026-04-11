Deco mengakui kesalahan Barcelona dalam kesepakatan yang gagal

Deco, direktur olahraga Barcelona, mengakui adanya kesalahan dalam penanganan salah satu transfer yang gagal terwujud bersama Barça dalam beberapa musim terakhir.

Barcelona sangat mengandalkan penyerang muda Vitor Roque pada musim dingin 2024, di mana mereka memutuskan untuk mempercepat kedatangannya dari Brasil guna memperkuat lini serang pada fase krusial musim tersebut.

Karier sang pemain bersama Barcelona terhambat dan tidak berjalan sesuai harapan sejak kedatangannya pada Januari, di mana pengalamannya yang singkat terpengaruh oleh kurangnya konsistensi, tekanan media, dan tuntutan tinggi dari lingkungan klub Catalan, yang menghalanginya untuk menancapkan kakinya, sehingga mendorongnya untuk pindah dengan status pinjaman ke Real Betis sebagai tahap transisi sebelum mengakhiri perjalanannya bersama klub secara permanen demi mencari menit bermain dan perkembangan yang lebih besar.

Statistik teknis mengungkapkan besarnya kesulitan yang dihadapi Roki, di mana ia tampil dalam 16 pertandingan resmi bersama Barcelona dan hanya mencetak dua gol, angka-angka yang sangat jauh dari performanya saat ini bersama Palmeiras, di mana ia mencetak 20 gol musim lalu, serta memulai musim ini dengan mencetak 6 gol dalam 14 pertandingan pertama.

Deco mengatakan, dalam pernyataan yang dikutip oleh surat kabar Spanyol "Sport": "Saya tidak tahu apakah Roki mendengarkan setiap hari apa yang diterbitkan di media... Saya rasa kami gagal memberikan dukungan yang cukup kepadanya, dan kami tidak menyadari jika dia sedang mengalami kondisi mental yang kurang baik. Bakatnya ada, dan dia membuktikannya sekarang."

Dia menambahkan: "Vitor Roque menjadi korban serangan terhadap rekrutan yang dilakukan Barcelona pada masa itu."

Dia melanjutkan: "Datang pada bulan Januari, di tengah musim Eropa, dan melakukannya setelah pulih dari cedera, adalah faktor-faktor yang memengaruhi proses adaptasinya."

Deco menolak menyebut pengalaman sang pemain sebagai kegagalan, dan menyatakan: "Stigma bahwa dia tidak berhasil di Barcelona harus dihapus... Dia berada di jalur yang benar, dan saya senang karena dia adalah pemuda yang sangat baik."



