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Deco, direktur olahraga Barcelona, berbicara tentang masa depan bek asal Uruguay Ronald Araujo, yang dipinjamkan ke Liverpool, serta kemungkinan klub Inggris itu mengaktifkan klausul pembelian untuk merekrutnya secara permanen.

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Mantan bintang Barca itu juga menegaskan sikap manajemen klub Catalan terkait laporan yang menyebut kemungkinan dilepasnya bek kiri Alejandro Balde.

Dalam wawancara dengan stasiun radio "Radio Catalunya" pada Rabu (hari ini), Deco mengatakan Barcelona tidak keberatan mendapatkan pemasukan dari kepindahan permanen Araujo ke Liverpool. "Mendapatkan sejumlah uang tidak akan menjadi hal yang buruk bagi kami," jelasnya.

Ia menambahkan: "Kami akan senang jika semuanya berjalan lancar, dan juga demi kebaikan Araujo. Secara pribadi, saya senang dengannya."

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Direktur olahraga Blaugrana itu melanjutkan: "Araujo adalah salah satu pemimpin tim. Ia telah melewati masa-masa sulit dan juga momen bahagia bersama Barcelona, dan saya memiliki hubungan yang baik dengannya. Ia sudah mengambil keputusan dan kami menghormatinya."

Ia menambahkan: "Yang terpenting bagi kami adalah melihatnya bahagia. Jika pada akhirnya ia memutuskan bertahan di Liverpool dan semuanya terus berjalan seperti ini, itu juga akan menjadi hal yang positif bagi kami."

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Araujo bergabung dengan Liverpool pada musim panas lalu dengan status pinjaman selama satu musim, disertai klausul yang memberi klub Inggris itu opsi untuk membeli kontraknya senilai 55 juta euro, menurut surat kabar Spanyol AS.

Langkah tersebut diambil setelah peran bek asal Uruguay itu menurun dalam rencana pelatih Hans Flick, di tengah persaingan ketat di posisi bek tengah. Ia kemudian mendapatkan kesempatan baru di Liga Primer Inggris, tempat ia tampil apik dan mendapat apresiasi dari para pendukung Liverpool.

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Araujo juga meraih penghargaan Pemain Terbaik Liverpool pada Oktober lalu.

Meski kesepakatan tersebut memberi Liverpool opsi untuk mempertahankan sang pemain secara permanen, laporan mengenai kemungkinan percepatan aktivasi klausul pembelian ke bulan Januari hingga kini belum berubah menjadi keputusan resmi.

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Nasib Balde

Di sisi lain, Deco membantah adanya niat di internal Barcelona untuk melepas Alejandro Balde. Menjawab pertanyaan soal kemungkinan penjualan bek asal Spanyol tersebut, ia menegaskan bahwa sang pemain tidak pernah menyatakan ketidakbahagiaannya dengan situasinya saat ini.

"Balde tidak mengatakan kepada kami bahwa ia tidak bahagia. Itu bukan situasi yang terjadi saat ini," ujarnya.

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Ia menambahkan bahwa Balde pernah menjuarai LaLiga di bawah asuhan Xavi Hernández dan telah membuktikan bahwa dirinya memiliki potensi besar.

Mantan bintang Portugal itu melanjutkan: "Pada akhirnya, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan kondisi tim dan fase-fase yang berbeda. Ini tidak berarti ia tidak bisa kembali bermain besok."

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Ia menambahkan: "Para pemain punya kemampuan untuk mengubah situasi mereka, terutama ketika mereka masih muda, dan Balde sudah pernah membuktikan apa yang mampu ia berikan."

Pernyataan Deco ini muncul di tengah menurunnya menit bermain Balde belakangan ini, setelah ia harus bersaing di posisi bek kiri dengan João Cancelo dan Xavi Espart. Kondisi tersebut memicu spekulasi mengenai kemungkinan kepergiannya pada bursa transfer musim dingin, terlebih dengan adanya ketertarikan dari sejumlah klub Inggris terhadap situasinya.