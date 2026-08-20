Deco berusaha melepas pemain Barcelona, Mendes mencari jalan keluar

Barcelona melakukan berbagai pergerakan intensif di bursa transfer musim panas, seiring upaya manajemen olahraga untuk menuntaskan sejumlah berkas yang masih terbuka, terutama yang berkaitan dengan para pemain yang mungkin meninggalkan tim pada musim panas ini.

Dalam kaitan ini, surat kabar"Sport"asal Catalunya mengungkap bahwa agen pemain terkemuka, Jorge Mendes, tiba pada Kamis pagi ini di terminal penerbangan khusus di Bandara El Prat, untuk menghadiri presentasi Joao Cancelo sebagai pemain baru Barcelona, sebelum menggelar pertemuan dengan direktur olahraga Deco, usai makan siang yang juga mempertemukannya dengan presiden klub Joan Laporta.

Pertemuan antara Mendes dan Deco berlangsung sekitar satu jam di salah satu hotel di Barcelona, dan terutama berfokus pada situasi Marc Casado dan Alejandro Balde.

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Deco ingin memberi tahu agen pemain asal Portugal itu mengenai posisi kedua pemain tersebut. Persoalan Casado tampak yang paling mendesak, karena gelandang itu harus menemukan jalan keluar dari Barcelona pada periode transfer saat ini, sementara klub berupaya mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak.

Adapun situasi Balde berbeda dengan Casado, karena masa depan bek kiri itu masih belum menentu, meski ia tidak menghadapi situasi yang sama seperti yang dialami sang gelandang. Namun, terdapat sejumlah keraguan di dalam klub mengenai penampilannya pada periode-periode tertentu di musim ini.

Surat kabar Catalunya itu melanjutkan: "Sebagaimana telah dijelaskan (Sport) sebelumnya, opsi pindah ke Liga Saudi tidak menarik bagi Casado, meski adanya tawaran finansial menggiurkan yang ia terima, karena itu Mendes selama hari-hari terakhir mengintensifkan pergerakannya untuk mencari klub-klub di liga yang lebih kompetitif, yang bisa diterima oleh sang pemain".

Tuntutan finansial Barcelona terkait Casado tergolong sangat tinggi, karena klub menetapkan nilai pemain itu sekitar 40 juta euro. Sementara pemain muda Spanyol itu mendapat minat dari sejumlah klub, klub-klub Saudi tampak yang paling mampu membayar jumlah tersebut.

Penolakan Milan

Nama Casado selama hari-hari lalu dikaitkan dengan Nottingham Forest asal Inggris dan Benfica asal Portugal, dan pergerakan Mendes bisa jadi memunculkan klub-klub lain yang berminat pada pemain itu, tetapi Barcelona pada akhirnya mungkin terpaksa menurunkan tuntutan finansialnya demi merampungkan proses penjualan.

Mendes juga menawarkan gelandang itu kepada Milan, tetapi klub Italia itu saat ini tidak berpikir untuk merekrutnya.

Penjualan Casado menjadi salah satu prioritas Barcelona, terutama di tengah upaya klub untuk memperbaiki batas anggaran gaji, dengan mencoba mempertahankan sebagian persentase hak atas pemain itu jika ia dijual di masa depan, atau kemungkinan untuk membelinya kembali.

Casado terikat kontrak dengan Blaugrana hingga 30 Juni 2028, setelah memperpanjang kontraknya pada 2024 bersamaan dengan promosinya ke tim utama.

Hingga kini ia telah menjalani 75 pertandingan resmi bersama Barcelona, mencetak satu gol dan memberikan 7 assist, di samping penampilannya dalam dua pertandingan bersama timnas utama Spanyol.

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