Debut Xavi Hernández sebagai pelatih timnas Belanda menghasilkan satu poin. Belanda bermain imbang 1-1 melawan Jerman di Nations League, dalam laga yang juga menjadi debut Jürgen Klopp sebagai pelatih timnas di pinggir lapangan. Felix Nmecha sempat membawa tim tamu menuju kemenangan lewat golnya di babak pertama, tetapi jauh di masa injury time Cody Gakpo mencetak gol penyeimbang setelah menerima assist gemilang dari debutan Ruben van Bommel.

Xavi memilih Quinten Timber di Johan Cruijff ArenA, dengan gelandang itu mendapat kepercayaan di lini tengah mengungguli Joey Veerman. Di kubu Jerman, Klopp melakukan tujuh perubahan dibandingkan pertandingan terakhir Piala Dunia dan antara lain menurunkan debutan Philipp Treu sebagai starter; Jamal Musiala mundur sesaat sebelum kick-off dan digantikan oleh Nadiem Amiri.

Jerman memulai laga dengan mengancam dan Virgil van Dijk sudah harus melakukan intervensi pada fase pembukaan untuk menggagalkan peluang Karim Adeyemi. Setelah itu Belanda tampil lebih baik dan untuk pertama kalinya mengancam gawang Jerman lewat Summerville dan Timber, meski upaya mereka belum menghadirkan bahaya serius.

Setelah dua belas menit, Belanda sempat mengira berhasil unggul. Van Dijk menanduk bola masuk dari sepak pojok, tetapi VAR memanggil wasit Alejandro Hernández ke layar karena Brobbey dianggap mengganggu kiper Ter Stegen. Gol itu kemudian dianulir, sehingga skor tetap 0-0.

Di pertengahan babak pertama, Timber dan Jan Paul van Hecke sama-sama menerima kartu kuning, setelah itu Jerman harus menghadapi masalah cedera. Kai Havertz harus ditarik keluar setelah setengah jam laga usai menerima benturan pada lutut dari Timber dan digantikan oleh Younes Ebnoutalib, yang tak lama setelah masuk menguji Verbruggen dengan percobaan ke tiang dekat.

Tak lama kemudian, Belanda juga dihantam masalah cedera. Brobbey terjatuh dengan cedera otot dan ketika penyerang itu masih tergeletak di lapangan, Jerman menghukum mereka: Nmecha berada di posisi yang tepat di kotak penalti pada menit ke-32 dan melepaskan tembakan untuk membawa skor menjadi 0-1. Brobbey tidak bisa melanjutkan pertandingan dan digantikan oleh Mexx Meerdink, yang dengan begitu menjalani debutnya untuk timnas Belanda.

Belanda lolos dari ketertinggalan yang lebih besar sebelum turun minum ketika Adeyemi menembak melambung di depan gawang kosong, sebuah peluang raksasa. Di sisi lain, Summerville mendapatkan peluang yang cukup bagus untuk menyamakan kedudukan setelah umpan silang Denzel Dumfries, tetapi sundulannya kurang bertenaga, sementara setelah itu Ter Stegen menggagalkan Gakpo maupun Micky van de Ven untuk mencetak gol.

Setelah jeda, Belanda terus menekan Jerman dan Xavi memasukkan Joey Veerman menggantikan Timber. Setelah itu, Belanda semakin kuat. Dumfries gagal menaklukkan Ter Stegen setelah kerja awal yang apik dari Meerdink, lalu sang debutan sendiri dua kali nyaris mencetak gol penyeimbang: pertama ia hanya terlambat sedikit menyambar umpan silang mendatar Dumfries dan kemudian ia melepaskan tembakan dari sudut sulit yang membentur Ter Stegen lalu mengenai tiang.

Di fase akhir laga, Ruben van Bommel mendapat kesempatan menjalani debut sebagai pemain timnas Belanda, sementara rekan setimnya di PSV, Guus Til, juga masuk sebagai pemain pengganti. Jerman tampak akan mempertahankan keunggulan hingga garis akhir, sampai Van Bommel muncul pada menit ke-92. Pemain PSV itu merebut bola dari Serge Gnabry dan kemudian mengirim umpan silang luar biasa dengan bagian luar kaki kanan kepada Gakpo, yang menyambar bola di udara untuk membuat skor menjadi 1-1.

Til masih mendapatkan peluang sundulan besar untuk mencetak gol kemenangan, tetapi arah bola melebar. Dengan demikian, Belanda lolos dari kekalahan pada detik-detik terakhir dan laga internasional pertama Xavi dan Klopp sebagai pelatih timnas pun berakhir imbang.