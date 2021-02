Debut Fantastis, Buangan Man United Jesse Lingard Panen Rekor di West Ham United!

Berstatus pemain flop di Manchester United, tiba-tiba Jesse Lingard menggebrak bak superhero saat melakoni debut bagi West Ham United.

Dipinjam dari Old Trafford di musim dingin ini setelah tak mendapat menit bermain reguler di bawah Ole Gunnar Solskjaer, pemain yang biasa dijuluki 'Lingardinho' itu langsung tampil sensasional dengan The Hammers di matchday 22 Liga Primer Inggris versus Aston Villa.

Setelah Tomas Soucek membuka skor di menit ke-51, berikutnya panggung pertandingan jadi milik Lingard, dengan dirinya membuat brace apik di menit ke-56 dan 83.

Selepas laga, Opta mencatat Lingard membuat aneka catatan menarik dalam debut fantastisnya bersama West Ham.

Gelandang serang berusia 28 tahun tersebut menjadi pemain kedua West Ham yang mencetak dobel dalam debutnya bagi klub itu di Liga Primer, setelah Trevor Sinclair yang melakukannya pada Januari 1988.

Selain itu, Lingard adalah satu-satunya pemain yang mencetak gol dalam debut Liga Primer bagi West Ham sejak Mauro Zarate saat melawan Crystal Palace pada Agustus 2014, dan jadi pemain Inggris pertama yang melakukan hal ini sejak Kevin Nolan saat menghadapi Aston Villa Agustus 2012.

