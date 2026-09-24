Sebuah laporan media mengungkap, pada hari Kamis ini, bahwa Asosiasi Sepak Bola Eropa "UEFA" mengambil sebuah keputusan terkait laga Belanda melawan Jerman, dalam ajang UEFA Nations League, yang dijadwalkan berlangsung malam ini.

Jurgen Klopp, pelatih Jerman, tidak akan melihat para pemainnya mengenakan seragam berwarna hijau pada laga perdananya sebagai pelatih tim.

Semula, timnas Jerman direncanakan mengenakan versi terbitan ulang dari seragam cadangan Piala Dunia 1990.

Menurut surat kabar "Bild", UEFA melarang seragam ini karena dua alasan: pertama, tiga garis yang memanjang hingga ujung lengan, yang merupakan area khusus untuk logo turnamen, dan kedua, nomor punggung pemain tidak terlihat di bagian dada.

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Oleh karena itu, timnas Jerman akan bermain dengan seragam serba hitam, mengenakan jersey terakhir rancangan Adidas sebelum Nike mengambil alih perancangannya pada 2027.

Semula, seragam ini dijadwalkan diperkenalkan pada 3 November mendatang, dan dikenakan untuk pertama kalinya pada 16 November melawan Belanda di Berlin.

Klopp berkomentar dalam konferensi pers yang digelar pada hari Rabu, "Semua orang akan menyukainya. Ini luar biasa".