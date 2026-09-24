Sebuah laporan media pada hari Kamis ini mengungkap keputusan yang diambil oleh Uni Sepak Bola Eropa "UEFA" terkait pertandingan Belanda melawan Jerman, dalam ajang UEFA Nations League, yang dijadwalkan berlangsung malam ini.

Jurgen Klopp, pelatih Jerman, tidak akan melihat para pemainnya mengenakan seragam berwarna hijau pada pertandingan pertamanya sebagai pelatih tim tersebut.

Semula, timnas Jerman direncanakan mengenakan versi cetak ulang dari seragam cadangan Piala Dunia 1990.

Menurut surat kabar "Bild", Uni Sepak Bola Eropa (UEFA) melarang seragam ini karena dua alasan: pertama, tiga garis yang memanjang hingga ke ujung lengan, yang merupakan area yang diperuntukkan bagi logo turnamen, dan kedua, nomor punggung para pemain tidak terlihat di bagian dada.

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Oleh karena itu, timnas Jerman akan bermain dengan seragam serba hitam, mengenakan kostum terakhir rancangan Adidas sebelum Nike mengambil alih perancangannya pada tahun 2027.

Semula, seragam ini direncanakan untuk diperkenalkan pada 3 November mendatang, dan dikenakan untuk pertama kalinya pada 16 November melawan Belanda di Berlin.

Klopp berkomentar dalam konferensi pers yang digelar pada hari Rabu, "Semua orang akan menyukainya. Ini luar biasa".