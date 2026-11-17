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Hamed Al-Shanqiti, kiper Al-Kholood yang dipinjam dari Al-Ittihad, kini berada dalam masalah setelah melakukan kesalahan fatal yang berujung gol ke gawangnya sendiri pada debut internasionalnya bersama timnas Arab Saudi.

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Timnas Arab Saudi menghadapi Uzbekistan pada Selasa (hari ini) di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, ibu kota Qatar, dalam laga uji coba kedua mereka selama jeda internasional kali ini.

Pada menit ke-19, Shirzad Isnov mencetak gol yang membawa Uzbekistan unggul, menyusul kesalahan fatal Al-Shanqiti.

Kiper muda itu berusaha mengoper bola kepada salah satu pemain Arab Saudi, tetapi umpannya justru jatuh ke kaki Isnov yang mendapati dirinya berhadapan langsung dengan gawang tanpa kawalan, lalu dengan mudah menceploskan bola ke dalam jaring.

Kesalahan tersebut membuat Al-Shanqiti berada dalam masalah, terlebih laga ini merupakan pertandingan internasional pertamanya bersama timnas Arab Saudi, setelah ia menampilkan performa apik di Liga Roshn bersama Al-Kholood.

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Pemain berusia 21 tahun itu tampil sebagai starter menggantikan Mohammed Al-Owais, kiper Al-Hilal, setelah pelatih kepala timnas Arab Saudi asal Yunani, Georgios Donis, memutuskan mencoretnya dari susunan pemain inti maupun cadangan.

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Al-Shanqiti mendapatkan posisi ini berkat cedera yang dialami Nawaf Al-Aqidi, kiper Al-Nassr, di ajang Piala Teluk Arab edisi ke-27 "Khaleeji 27".

Cedera parah di bagian siku yang dialami Al-Aqidi membuatnya absen dari pertandingan hingga saat ini, sehingga ia akhirnya dicoret. Al-Shanqiti pun dipromosikan menjadi kiper kedua, sementara Abdulquddus Atiah dipanggil sebagai kiper ketiga.

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Hamed Al-Shanqiti bukan satu-satunya wajah baru dalam susunan pemain yang menang 3-2 atas Korea Selatan pada Jumat lalu. Saud Abdulhamid juga tampil di posisi bek kanan menggantikan Mohammed Abu Al-Shamat.

Donis juga mengembalikan Musab Al-Juwayr ke starting XI menggantikan Mohamed Kanno. Al-Juwayr sebelumnya absen membela Arab Saudi di Piala Teluk Arab "Khaleeji 27" dan hanya duduk di bangku cadangan pada laga terakhir melawan Korea Selatan.

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Pelatih asal Yunani itu juga melakukan dua perubahan di lini depan, dengan menurunkan Ahmed Al-Ghamdi dan Firas Al-Buraikan untuk mendampingi Marwan Al-Sahafi, menggantikan Mohammed Al-Qahtani dan Abdullah Al-Hamdan.

Berikut susunan pemain timnas Arab Saudi:

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Penjaga gawang: Hamed Al-Shanqiti

Lini belakang: Saud Abdulhamid - Abdulelah Al-Amri - Hassan Tambakti - Moteb Al-Harbi

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Lini tengah: Abdullah Al-Khaibari - Nasser Al-Dawsari - Musab Al-Juwayr

Lini depan: Marwan Al-Sahafi - Firas Al-Buraikan - Ahmed Al-Ghamdi

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Arab Saudi unggul dalam rekor pertemuan dengan Uzbekistan. Sebelum duel malam ini, kedua tim telah bertemu sebanyak 12 kali, dengan Arab Saudi menang tujuh kali, Uzbekistan meraih empat kemenangan, dan satu laga berakhir imbang.

Sebagai catatan, pertandingan ini merupakan laga kedua Arab Saudi dalam pemusatan latihan mereka saat ini di Doha, ibu kota Qatar, setelah menang 3-2 atas Korea Selatan pada laga pertama, Jumat lalu.