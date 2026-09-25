Debut impian Van Bommel: Belgia, juga berkat gol indah Godts, memberi pukulan kepada Italia

Mark van Bommel menutup laga pertamanya sebagai pelatih tim nasional Belgia pada Jumat dengan kemenangan meyakinkan. Setan Merah terlalu tangguh bagi Italia dengan skor 0-2 pada Jumat malam di Stadio Olimpico berkat gol-gol indah dari Mika Godts (gol pertamanya untuk Belgia) dan Dodi Lukebakio. Van Bommel dan Belgia pun memulai fase grup Nations League dengan sangat baik.

Pada debutnya, Van Bommel terutama menghadirkan pembaruan di lini depan. Mika Godts dan Diego Moreira mendapat kesempatan dari sisi sayap mendampingi Charles De Ketelaere, sementara Romelu Lukaku memulai pertandingan dari bangku cadangan. Di kubu Italia, Alessandro Romano menjalani debut di lini tengah dan Roberto Mancini memilih Moise Kean serta Francesco Pio Esposito di lini serang.

Belgia sejak fase awal pertandingan menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu terpengaruh oleh situasi baru di bawah Van Bommel. De Ketelaere sudah mendapat peluang besar setelah tujuh menit lewat umpan indah dari De Bruyne, tetapi Donnarumma menggagalkan gol pembuka, sementara Pio Esposito di sisi lain mengenai tiang dari posisi offside.

Setelah dua puluh menit, tim tamu akhirnya memecah kebuntuan. Godts menerima bola di sisi kiri, menusuk ke dalam dan melewati dua bek Italia dengan sebuah gerak tipu, sebelum mantan pemain Ajax itu menaklukkan Donnarumma untuk mengubah skor menjadi 0-1. Belgia kemudian mencium peluang dan mendapatkan beberapa kesempatan melalui De Ketelaere, Raskin, dan kembali Godts untuk segera menggandakan keunggulan, tetapi Donnarumma menjaga Italia tetap bertahan.

Tim asuhan Van Bommel tetap menjadi pihak yang paling berbahaya sebelum jeda dan melihat De Cuyper melepaskan tembakan yang tipis melebar. Italia sedikit lebih masuk ke dalam pertandingan menjelang akhir babak pertama dan Kean dari posisi yang menjanjikan menemukan sisi luar gawang, setelah itu Ngoy tepat sebelum turun minum juga mengarahkan bola ke luar gawang di sisi lain. Belgia pun masuk ke ruang ganti dengan keunggulan yang pantas didapatkan.

Setelah jeda, gambaran pertandingan berubah dan Italia langsung menekan Setan Merah. Kean sempat terlihat akan mencetak gol penyeimbang tak lama setelah babak kedua dimulai, tetapi Lammens mencegahnya dengan penyelamatan luar biasa menggunakan kakinya dan kemudian juga harus melakukan intervensi atas upaya-upaya dari Pio Esposito. Belgia di sela-sela itu masih sempat keluar menyerang melalui De Bruyne, yang menyundul bola hasil umpan silang De Ketelaere tepat ke arah Donnarumma.

Van Bommel merespons ofensif Italia dengan menarik De Bruyne dan Moreira pada menit ke-58 untuk digantikan Hans Vanaken dan Lukebakio. Roberto Mancini beberapa menit kemudian juga melakukan tiga pergantian, tetapi justru pemain pengganti Belgia yang kemudian menentukan duel ini. Lukebakio pada menit ke-69 menerima bola di sekitar garis tengah dan bergerak sendiri menuju kotak penalti Italia.

Sang penyerang memotong ke dalam dan melepaskan tembakan spektakuler dari luar kotak penalti, membuat Donnarumma tak berdaya untuk gol 0-2. Italia setelah itu tidak lagi mampu kembali ke dalam pertandingan, sehingga Van Bommel memulai periodenya sebagai pelatih tim nasional Belgia dengan kemenangan di tanah Italia. Bagi Setan Merah, ini juga menjadi kemenangan pertama atas Italia dalam enam pertemuan terakhir kedua tim.







