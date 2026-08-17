Transfer kiper yang disingkirkan di Freiburg menuju SGE saat ini memang masih berada pada tahap yang sangat awal, tetapi sudah bisa mulai menunjukkan bentuk yang konkret dalam beberapa hari ke depan.

Dengan demikian, para petinggi Frankfurt melakukan koreksi arah yang jelas sesaat sebelum laga kompetitif pertama. Saat pemusatan latihan pramusim, anggota dewan olahraga Markus Krösche sempat menegaskan: "Untuk saat ini, bukan menjadi topik untuk mengubah konstelasi yang ada."

Sebelumnya, telah ada perdebatan berbulan-bulan soal posisi di bawah mistar Eintracht, yang sudah membentang sepanjang musim lalu. Setelah kepergian kapten lama sekaligus kiper utama Kevin Trapp, seharusnya Kaua Santos yang mengambil alih warisan tersebut.

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Kaua Santos dan Michael Zetterer belum meyakinkan sepenuhnya

Namun, pemain muda Brasil itu bergulat dengan fluktuasi performa yang besar serta masalah cedera, sehingga kekhawatiran dengan cepat muncul secara internal. Michael Zetterer, yang direkrut pada musim panas sebelumnya dari Werder Bremen, juga tidak memanfaatkan peluangnya secara berkelanjutan untuk benar-benar mengamankan tempat secara permanen.

Kekalahan dalam gladi bersih di Inggris akhirnya benar-benar membuat situasi bergerak. Kaua Santos kembali menjalani hari yang buruk di Brentford, yang membuat keputusan untuk merekrut sosok baru yang sudah berpengalaman untuk posisi penjaga gawang menjadi matang.

Selain persoalan kiper, sisa skuad juga membutuhkan pembenahan. Di lini belakang maupun lini depan masih terlihat celah. Di sektor ofensif, masih ada harapan untuk kembali meminjam Arnaud Kalimuendo.

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Pemain mana yang masih bisa meninggalkan Eintracht Frankfurt?

Pada saat yang sama, menurut laporan tersebut, jajaran pimpinan juga sedang bekerja pada sisi pemain keluar untuk menciptakan ruang finansial. Elye Wahi berada di ambang peminjaman lain ke OGC Nice, sementara Fares Chaibi telah menarik minat Crystal Palace. Michy Batshuayi kemungkinan akan pergi ke Al-Shabab di Arab Saudi.

Penjualan Ellyes Skhiri juga tampak akan segera terjadi. Selain itu, opsi di Inggris juga bisa terbuka untuk kiper pelapis Zetterer.