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Schalke dihajar Paderborn 1-8. Sehari kemudian, tim cadangan mereka juga kalah telak.

Sehari setelah Schalke 04 kalah 1-8 dari Paderborn di Bundesliga, tim cadangan Schalke juga menelan kekalahan telak dari tim asal Westfalen Timur itu.

Tim cadangan Schalke kalah 1-5 (0-2) dari Paderborn II dalam laga Regionalliga West. Mantan talenta Bayern, Oliver Batista Meier, nyaris seorang diri menghancurkan S04. Pemain yang bergabung pada musim panas itu mencetak hat-trick untuk tim cadangan Paderborn (menit ke-17 lewat penalti, ke-33 dan ke-60).

Dua gol Paderborn lainnya dicetak Albert Millgramm (78) dan Luka Duric (83), sementara satu-satunya gol Schalke dicetak pemain timnas Turki U-20, Ayman Gulasi (47). Di klasemen Regionalliga West, Paderborn II naik ke posisi keenam, sedangkan tim cadangan Schalke berada di peringkat ke-12 setelah 18 pertandingan.

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Sehari sebelumnya, tim utama Schalke juga menelan kekalahan telak dari Paderborn. Setelah kekalahan 1-8 (0-3) itu , pelatih S04 Miron Muslic, yang biasanya selalu optimistis, meluapkan rasa putus asanya.

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"Ini memalukan, dan saya merasa sangat malu. Kami telah benar-benar mempermalukan begitu banyak pendukung Schalke," kata pelatih asal Austria itu dengan geram sebelum mengkritik keras para pemainnya: "Tim ini sedang menghancurkan dengan cepat apa yang telah kami bangun bersama melalui kerja keras selama satu setengah tahun terakhir. Dengan susunan tim seperti sekarang, kami tidak layak bermain di Bundesliga."

Getty Images

Pernyataan Miron Muslic setelah kekalahan telak Schalke menuai kritik

Krisis yang kian memburuk, dengan sembilan pertandingan resmi beruntun tanpa kemenangan, datang pada saat yang sangat tidak tepat. Dalam satu pertandingan melawan Paderborn, Schalke bukan hanya kebobolan lebih banyak gol daripada jumlah gol yang telah mereka cetak sepanjang musim ini. Tepat sepekan sebelum derbi Ruhr pertama melawan Borussia Dortmund dalam tiga tahun, Schalke juga menelan kekalahan terbesar mereka sejak takluk 0-8 dari Bayern pada September 2020.

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Muslic, yang dalam beberapa pekan terakhir selalu membela timnya, karena itu mengkritik keras para pemainnya. "Apa pun yang kami coba sebagai staf, tidak ada yang berhasil," keluh pelatih berusia 44 tahun itu. "Selain Loris Karius, tidak ada yang mampu mencapai performa terbaiknya. Tidak seorang pun pemain senior mampu memimpin tim."

Pernyataan keras pelatih Schalke itu tidak diterima baik oleh semua pihak . "Saya akan langsung memecatnya setelah wawancara itu," kata mantan pemain Bundesliga Stefan Schnoor dalam acara Doppelpass di Sport1 . Ia menjelaskan bahwa pendapatnya itu didasarkan pada kebingungan Muslic, yang diakui sendiri oleh sang pelatih secara terbuka dalam kecamannya.

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"Intinya, dia mengatakan: 'Sejak awal musim, saya dan staf sudah mencoba segala cara, tetapi tim tidak merespons'," kata Schnoor saat menjelaskan pendapatnya yang kontroversial.