Pelatih asal Italia Roberto De Zerbi yang menangani Tottenham menyulut antusiasme para pendukung Spurs lewat pernyataan mengejutkan. Ia menegaskan bahwa klub London itu hampir merampungkan "transaksi menggemparkan" pada pekan ini, seraya mengisyaratkan bahwa timnya baru menuntaskan 60% dari rencananya di bursa transfer musim panas hingga saat ini.

Pernyataan De Zerbi datang untuk menutupi kekecewaan klub setelah pukulan telak berupa cedera Junior Kroupi, penyerang Bournemouth, yang menjadi salah satu target potensial, di mana absennya dipastikan berlangsung hingga empat bulan.

Daftar lima nama untuk menambal lini serang

Menurut surat kabar Inggris "Evening Standard", Tottenham telah menyusun daftar pendek berisi lima nama untuk memperkuat lini serang sebelum bursa transfer ditutup. Memuncaki daftar tersebut adalah bintang asal Mesir Omar Marmoush, penyerang Manchester City, yang diminati Tottenham dengan serius untuk direkrut.

Marmoush bersaing memperebutkan posisi di lini serang dengan sejumlah nama: Deniz Undav penyerang Stuttgart, Brian Brobbey penyerang Sunderland, pemain Brasil Savinho bintang Manchester City, serta pemain Prancis Bradley Barcola sayap Paris Saint-Germain.

Marmoush: bakat yang mencari penyelamatan De Zerbi

Marmoush menjadi pilihan yang secara khusus menarik minat De Zerbi, mengingat keberagaman perannya di lini serang serta kemampuannya bermain sebagai penyerang murni atau menarik ke dalam dan memanfaatkan ruang di belakang para bek.

Pelatih Italia itu melihat pada diri Marmoush, yang mendekati usia 27 tahun, sosok pemain yang telah mencapai fase kematangan dalam sepak bola dan bisa langsung dimanfaatkannya, terutama setelah dua musim di mana Spurs berjuang menghindari degradasi.

Marmoush sebelumnya pindah ke Manchester City dari Eintracht Frankfurt pada Januari 2025, dan tampil mengesankan pada awalnya di Liga Inggris, tetapi ia tidak mampu mempertahankan produktivitas golnya. Pada musim penuh pertamanya bersama City, ia hanya mencetak 3 gol, sehingga secara bertahap keluar dari perhitungan klub dan tidak lagi masuk dalam rencana masa depan mereka.

De Zerbi menilai bahwa Marmoush telah membuktikan kemampuan mencetak golnya di Premier League meski melalui musim yang sulit tahun lalu, dan ia yakin pemain itu hanya perlu memulihkan kepercayaan dirinya di depan gawang di bawah kepemimpinannya, agar menjadi salah satu kartu andalan Tottenham di musim baru.