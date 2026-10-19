Roberto De Zerbi, pelatih kepala Tottenham, menerapkan larangan penggunaan telepon seluler selama waktu makan sarapan, makan siang, dan makan malam dalam pemusatan latihan yang digelar timnya di Marbella, Spanyol, sebagai upaya memperkuat kebersamaan antarpemain dan memperbaiki hasil-hasil tim yang kini berada di dasar klasemen Premier League.

Surat kabar Inggris "The Guardian" menyebutkan bahwa Tottenham, yang telah menghabiskan lebih dari 380 juta pound sterling untuk mendatangkan 10 pemain baru selama musim panas, menjalani laga melawan Coventry yang dijadwalkan hari Senin ini tanpa satu pun kemenangan dalam enam pertandingan pertama mereka di liga, hal yang semakin menambah tekanan terhadap tim kepelatihan.

De Zerbi mengatakan dalam konferensi pers bahwa pemusatan latihan tersebut diisi dengan kerja di lapangan serta pertemuan-pertemuan untuk membahas situasi tim dan tanggung jawab yang dituntut dari para pemain, di samping larangan penggunaan telepon saat waktu makan agar tersedia lebih banyak waktu untuk komunikasi langsung di antara anggota skuad.

Pelatih asal Italia itu menambahkan bahwa mereka menggelar dua atau tiga pertemuan untuk membahas sepak bola dan situasi saat ini. Selain itu, beberapa jamuan makan malam dikhususkan hanya untuk para pemain, dan yang lain untuk para anggota tim kepelatihan, dengan tujuan memperbaiki atmosfer di dalam tim.

De Zerbi menjelaskan bahwa ia sebelumnya pernah dua kali menyelenggarakan pemusatan latihan serupa selama pengalamannya bersama Marseille, dan menilainya sebagai langkah yang berhasil. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil melalui koordinasi dengan manajemen Tottenham, di antaranya Vinai Venkatesham, Johan Lange, dan pemilik klub.

Pertandingan berikutnya CHE Premier League 12.30 TOT

Ia menekankan bahwa tujuannya bukan memberlakukan aturan ketat terhadap para pemain, serta memastikan bahwa mereka memiliki kebebasan bergerak selama berada di Marbella. Gagasannya adalah menghabiskan waktu lebih lama bersama, jauh dari rutinitas harian, terutama karena bergabungnya pemain-pemain baru dan kembalinya sejumlah pemain lain dari Piala Dunia membuat tim kehilangan periode persiapan yang utuh.

Dalam konteks terkait, Tottenham kembali mendapatkan jasa Dejan Kulusevski selama pemusatan latihan, sementara James Maddison juga telah kembali berlatih, di tengah penantian mengenai kemungkinan keikutsertaannya menghadapi Coventry, mantan klubnya. De Zerbi menegaskan bahwa Maddison sudah siap untuk tampil, namun ia belum memutuskan apakah pemain itu akan memulai pertandingan sebagai starter.

Di sisi lain, Xavi Simons masih absen karena cedera. Pelatih itu menyebut bahwa ia terus memantau tahap pemulihan pemain tersebut, serta menegaskan pentingnya memberikan waktu yang cukup bagi para pemain yang kembali dari cedera untuk memulihkan kesiapan mereka, dengan kemungkinan memanfaatkan sebagian dari mereka bahkan dalam durasi tampil yang singkat.