Ajax ikut bersaing dalam perburuan Lutsharel Geertruida, seperti dikonfirmasi De Telegraaf pada Kamis setelah laporan sebelumnya dari Jerman.

Menurut surat kabar pagi itu, klub Amsterdam tersebut telah menghubungi RB Leipzig pada Rabu. Sebelumnya sudah diketahui bahwa PSV ingin meminjam bek asal Rotterdam itu, tetapi die Roten Bullen lebih memilih kesepakatan permanen.

"Jika Mika Godts dijual ke PSG, Ajax mungkin akan memiliki dana untuk membayar biaya transfer sekitar 18 juta euro," tulis pengamat klub Mike Verweij. Opsi proposal peminjaman juga disebut ada di atas meja.

Ajax sedang mencari tambahan bek tengah berkaki kanan. Sudah cukup lama jelas bahwa tidak ada lagi masa depan di Johan Cruijff ArenA bagi Ko Itakura dan Josip Sutalo.

Geertruida yang berusia 26 tahun masih terikat kontrak di Leipzig hingga pertengahan 2029. Sebelumnya, ia memainkan 202 pertandingan resmi untuk Feyenoord.

Transfer Geertruida ke Ajax atau PSV akan sangat sensasional. Di Rotterdam-Zuid, pemain internasional Belanda itu sampai sekarang masih sangat dicintai.

Geertruida juga bisa memilih pindah ke luar negeri. Pada musim lalu, ia bermain dengan status pinjaman untuk Sunderland.