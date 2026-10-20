De Telegraaf menyebut nama Van Persie di sebuah klub Liga Primer Inggris

Robin van Persie mendapat cukup banyak perhatian, demikian dilaporkan De Telegraaf pada Selasa. Namun, pelatih yang saat ini tanpa klub setelah dipecat Feyenoord tahun ini diperkirakan baru akan memulai pekerjaan baru pada 2027.

Pengamat Feyenoord Marcel van der Kraan menyebut Premier League sebagai kemungkinan tujuan Van Persie, yang pernah bermain untuk Arsenal dan Manchester United. "Pelatih Nottingham Forest (Oliver Glasner, red.) sudah berada di ujung tanduk di Premier League," ujarnya, merujuk kepada tim yang kini menempati peringkat ke-19 di Inggris.

"Miliarder Yunani Evangelos Marinakis, yang tidak punya banyak kesabaran terhadap pelatih, murka karena klubnya berada di posisi kedua dari bawah di Premier League," ungkap Van der Kraan. Ia memperkirakan Van Persie akan menghadapi kesulitan jika Nottingham Forest menjadi pilihan konkret. "Mengambil alih klub yang sedang kesulitan di tengah musim sering kali berarti mengundang masalah, meski gajinya mencapai jutaan. Karena itu, Van Persie juga akan mengambil keputusan dengan matang ketika ingin kembali bekerja."

Hal lain yang kemungkinan turut menjadi pertimbangan adalah Feyenoord masih akan membayar Van Persie selama satu tahun setelah kepergiannya yang lebih awal. "Van Persie juga tidak kekurangan peminat, karena pada pertengahan musim panas, klub-klub dari kompetisi Eropa yang besar sudah mengantre."

Arne Slot berada dalam situasi yang sama dengan Van Persie, karena mantan pelatih Feyenoord itu masih dibayar Liverpool. Menurut De Telegraaf , nama Slot sempat disebut di Tottenham Hotspur, yang pada Senin meraih kemenangan pertamanya di Premier League musim ini.

"Slot mengisi waktu luangnya dengan peran sebagai 'pengamat teknis' di UEFA. Dengan begitu, ia bisa mengamati banyak klub papan atas selama berbulan-bulan, mempelajari sistem permainan, dan menilai para pemain," jelas Van der Kraan.

"Namun, sudah pasti ia akan kembali ke sebuah klub besar Eropa pada 2027," kata pengamat Feyenoord itu. Agennya, Rafaela Pimenta, rutin berhubungan dengan klub-klub di Eropa yang berminat.