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Daniele De Rossi, pelatih Genoa, berbicara dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Inter yang dijadwalkan berlangsung besok malam pukul 20.45 di San Siro. Ia membahas kondisi Ostigard, lawan yang akan dihadapi besok, Osmajic, Colombo, serta situasi tim setelah kemenangan atas Sassuolo, yang diraih seusai kekalahan dari Milan.

Soal Leo Ostigard: "Secara fisik, tim dalam kondisi baik. Tentu ada beberapa pemain yang mengalami masalah ringan, seperti halnya tim-tim lain," sebagaimana dilansir Tuttosport. "Ada seorang pemain yang kondisinya perlu dinilai dan mungkin harus absen setidaknya untuk pertandingan ini, tetapi tidak ada yang mengkhawatirkan. Leo tidak akan ikut ke Milan. Kondisinya belum memungkinkan untuk bermain dalam pertandingan ini. Setelah itu, kami akan melihat apakah ia bisa bermain pada pertandingan hari Selasa dan melawan Torino, sambil memantau pemulihannya dari gejala flu ini."

Soal Inter: "Terlepas dari hasil-hasil mereka, Inter adalah tim dengan kualitas luar biasa. Ada pertandingan yang mungkin tidak mereka awali dengan baik, tetapi justru dalam pertandingan seperti itu mereka menunjukkan kekuatannya. Ketika mereka mau meningkatkan tempo, mereka bisa mencetak dua atau tiga gol ke gawang siapa pun. Kami harus mampu tetap bersaing dalam pertandingan, bermain berani, dan menyulitkan mereka dalam situasi tertentu. Mereka juga kebobolan. Jika belakangan mereka sedikit lebih sering kebobolan, pasti ada alasannya. Kami harus mampu memainkan pertandingan yang sempurna."

Soal Osmajic: "Penyerang kami tampil baik, tetapi seluruh tim juga mulai memahami cara memberinya umpan. Tidak butuh waktu lama bagi kami untuk menyadari betapa berbahayanya dia. Lawan-lawan kami juga sudah menyadarinya dan mungkin akan menempatkan dua pemain untuk menjaganya. Kami harus memastikan beban serangan tidak hanya berada di pundaknya. Sejauh ini pun tidak demikian, karena pemain lain juga mencetak gol dan melepaskan tembakan. Ketika saya mengatakan kami harus memainkan pertandingan yang sempurna, maksud saya bukan hanya saat bertahan, melainkan juga saat menyerang."

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Soal pertandingan melawan Milan dan Sassuolo: "Apa yang kami lakukan saat melawan Sassuolo tidak akan cukup. Kami pasti kalah jika memainkan pertandingan yang sama seperti pada hari Minggu. Kualitas Inter jauh lebih tinggi sehingga peluang-peluang yang kami berikan bisa berakibat fatal dan menentukan kekalahan. Sassuolo lebih membuat kami takut daripada Milan. Saat menghadapi Milan, kami mampu bertahan dari tekanan, hanya memberikan sedikit peluang, dan lebih berbahaya daripada mereka. Saat melawan Sassuolo, kami tidak sebaik itu. Kadang-kadang kami sedikit beruntung, tetapi kami juga sangat baik dalam memanfaatkan peluang. Ketika bola sampai di area itu, saya melihat aksi-aksi menentukan, umpan-umpan menentukan pada saat yang tepat, dan kemampuan memanfaatkan kesalahan lawan. Tim besar juga melakukan hal itu."

Soal Colombo: "Kehilangannya sangat berarti bagi kami, karena banyak alasan. Termasuk apa yang ia berikan kepada tim dan di ruang ganti. Ia selalu ada untuk rekan-rekan setimnya. Ia menyelamatkan kami tahun lalu. Jika sekarang kami bisa memuji Osmajic, itu berkat gol-gol Colombo tahun lalu. Ia menentukan hasil sejumlah pertandingan lewat aksi-aksi luar biasa dan berlari tanpa lelah saat bertahan. Tahun ini ia belum berhasil mencetak gol, tetapi sudah membuat beberapa assist. Ia sedang dalam proses kembali dari cedera. Ini pukulan berat bagi kami karena ia sosok yang disukai. Ia orang baik yang menjalani sepakbola dengan ketulusan. Kami mengirimkan pelukan hangat untuknya, meskipun kami semua sudah melakukannya secara pribadi. Kami akan terus mendampinginya."