De la Fuente mengumumkan kembalinya Yamal untuk persiapan menghadapi Inggris: Dia sebenarnya bisa bermain melawan Ceko!

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Luis de la Fuente akhirnya bisa bernapas lega. Setelah sepekan diwarnai laporan medis, keraguan, dan kontroversi, pelatih timnas Spanyol itu menegaskan bahwa Lamine Yamal sudah siap menghadapi Inggris, dan bahwa bintang Barcelona tersebut akan tampil dalam laga krusial yang bakal menentukan juara grup.

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Dalam pernyataan pers setelah kemenangan 2-0 atas Republik Ceko yang dikutip "Sport", De la Fuente menjelaskan bahwa Yamal merasa jauh lebih baik dan akan bergabung dengan rekan-rekannya besok, begitu pula Mikel Oyarzabal yang kondisinya membaik dan akan bergabung dengan tim.

Terkait pertandingan, ia mengatakan: Seperti yang kami duga, kami menghadapi tim yang ofensif yang memanfaatkan keunggulan fisik dan keterampilannya dalam bola-bola mati, sehingga menciptakan tekanan pada lini pertahanan kami. Kami menyia-nyiakan peluang yang biasanya tidak kami lewatkan, mereka memanfaatkan titik lemah kami di dekat kotak penalti mereka untuk melancarkan serangan balik. Seandainya kami memanfaatkan sebagian peluang kami, keadaan akan jauh lebih tenang. Kami baru tenang setelah skor menjadi 2-0".

Mengenai kondisi fisik, pelatih asal Spanyol itu menegaskan: Kami punya kabar gembira, Lamine Yamal dalam kondisi prima dan tidak sabar untuk bergabung dengan pemusatan latihan besok, begitu pula Mikel. Salah satu dari mereka akan tiba siang hari dan yang lain sedikit setelah itu, tetapi keduanya akan bersama kami besok".

Mengenai laga melawan Inggris, De la Fuente menjelaskan: "Melihat level kedua tim, kami memperkirakan pertandingan ini akan seperti final Piala Dunia atau kejuaraan Eropa. Kedua tim mampu menang, ini adalah kesempatan untuk menyaksikan dua tim terbaik di dunia. Kami ingin melanjutkan momentum ini dan rangkaian kemenangan ini".

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Lamine dan Oyarzabal akan berlatih bersama tim lainnya pukul tujuh malam di Las Rozas. Mereka berdua adalah pemain yang absen dari tim yang menang 2-0 di Praha lewat gol Alex Baena dari titik penalti, dan Marc Pubill pada menit akhir waktu tambahan, sehingga tim meraih nilai sempurna 15 poin dari 15.

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De la Fuente, yang memantau kondisi sang pemain sayap sepanjang pekan, menambahkan: "Lamine senang bisa kembali ke tim".

Keterlambatannya menimbulkan sejumlah kontroversi, tetapi sang pelatih bergegas menenangkan situasi dengan mengatakan: Lamine tidak memiliki hak istimewa apa pun. Pemain Barcelona itu akan menjalani dua sesi latihan sebelum pertandingan, dan De la Fuente sudah mengisyaratkan bahwa ia akan menjadi starter.

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Lamine tetap tinggal di Barcelona karena peradangan ringan pada lutut kanannya, di mana pemeriksaan MRI menunjukkan adanya peradangan dan penumpukan cairan di persendian, dan tim medis memutuskan bahwa lebih baik menanganinya di sana ketimbang membawanya ke Praha.

De la Fuente mengakui bahwa ia sebenarnya bisa bermain melawan Republik Ceko, tetapi risikonya tidak sepadan dengan jarak yang dekat menuju laga hari Minggu.

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Adapun Oyarzabal, kondisinya tidak ada kaitannya dengan urusan olahraga, seperti yang dijelaskan sang pelatih: "Mikel Oyarzabal terlambat karena ia baru saja menjadi seorang ayah, dan ia sebelumnya absen dari laga Praha karena flu".

Kini, semua mata tertuju ke hari Minggu di Madrid, tempat Spanyol dan Inggris akan bertemu dalam pertandingan yang akan menjadi seperti final lebih awal, dan akan mengungkap apakah Spanyol mampu melanjutkan rangkaian kemenangannya dengan kehadiran bintang utamanya.