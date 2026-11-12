De la Fuente mencoret trio Spanyol sebelum menghadapi Ceko, memilih pengganti Olmo

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Luis de la Fuente, pelatih kepala timnas Spanyol, mengumumkan pencoretan tiga pemain dari skuad Matador sebagai persiapan menghadapi Republik Ceko, pada petang hari ini, Kamis, dalam ajang pertandingan matchday kelima UEFA Nations League.

Iklan

Hal ini terkait dengan trio Nico Williams, Aymeric Laporte, dan kiper Alvaro Valles yang tidak akan ambil bagian dalam laga yang dinantikan di ibu kota Praha, menurut surat kabar "Mundo Deportivo".

Pencoretan trio tersebut datang sebelum pertandingan yang di dalamnya timnas Spanyol berupaya melanjutkan hasil positifnya di turnamen, setelah tim pelatih memilih untuk tidak mengandalkan mereka dalam laga tersebut, sementara kiper Alvaro Valles telah absen dari latihan bersama tim pada Rabu kemarin akibat terserang flu.

Duet Williams dan Laporte memiliki pengalaman internasional yang besar, dan merupakan bagian dari skuad timnas Spanyol yang menjuarai Piala Dunia 2026, sedangkan Valles keluar dari perhitungan setelah gangguan kesehatan yang dialaminya.

Dalam konteks terkait, pengumuman nomor punggung para pemain mendapat perhatian khusus, setelah salah satu pertanyaan paling menonjol terkait dengan identitas pemain yang akan mengenakan nomor punggung 10 di tengah ketiadaan Dani Olmo, bintang Barcelona, yang terbiasa tampil dengan nomor ini bersama timnas Spanyol.

Iklan Iklan

De la Fuente akhirnya memutuskan untuk memberikan nomor punggung istimewa itu kepada Victor Munoz, pemain Liverpool, sehingga ia mendapat kesempatan mengenakan nomor yang identik dengan Olmo selama penampilan internasionalnya, dalam langkah yang merupakan suntikan moral bagi pemain yang berupaya mengukuhkan posisinya di dalam skuad timnas.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya CZE UEFA Nations League A 14.45 ESP

Di level perjalanan Spanyol di UEFA Nations League, timnas asuhan De la Fuente memasuki laga melawan Republik Ceko dengan keunggulan besar, setelah meraih nilai sempurna dalam empat pertandingan pertamanya, mengumpulkan 12 poin dari empat kemenangan beruntun, untuk memuncaki klasemen grup dan memastikan lolos ke babak perempat final sebelum memainkan dua laga terakhir.

Timnas Spanyol menampilkan level permainan yang kuat sepanjang perjalanannya, setelah mengungguli Inggris, Kroasia, dan Republik Ceko, sebelum memperbarui kemenangannya atas Kroasia pada pekan keempat, untuk menegaskan kemampuannya bersaing dengan kuat dan mempertahankan posisinya di antara timnas-timnas Eropa terkemuka, dengan memanfaatkan harmoni antarpemainnya dan pengalaman yang diperolehnya di bawah kepemimpinan De la Fuente.

Iklan

Meski telah memastikan kelolosan, laga melawan Republik Ceko membawa arti penting bagi timnas Spanyol, yang berupaya mempertahankan puncak klasemen grup dan mengakhiri fase liga dengan gambaran terbaik yang mungkin, sebelum laga terakhir melawan Inggris pada Minggu mendatang, yang merupakan ujian berat bagi tim sebelum beralih ke babak-babak gugur.

De la Fuente berharap para pemainnya terus menampilkan level yang sama meski dengan sejumlah absennya pemain, seraya memanfaatkan alternatif yang tersedia di dalam skuad, terlebih timnas Spanyol memiliki sekumpulan pemain istimewa yang mampu menutupi ketiadaan para pemain yang absen, pada saat Victor Munoz berharap memanfaatkan kesempatan tampil dengan nomor punggung 10 untuk membuktikan kemampuannya dan menegaskan kelayakannya mendapatkan peran yang lebih besar bersama sang juara dunia.