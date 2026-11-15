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Luis de la Fuente, pelatih kepala timnas Spanyol, telah memastikan daftar final untuk menghadapi Inggris, yang dijadwalkan berlangsung malam ini, Minggu, di Stadion Metropolitano di ibu kota Madrid, dalam rangka pekan terakhir fase grup UEFA Nations League.

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Hal itu terjadi setelah pelatih peraih gelar Piala Dunia tersebut kembali memperoleh sejumlah pemain inti yang absen pada kemenangan terakhir atas Ceko (2-0), hingga ia memutuskan untuk mencoret 4 pemain dari daftar, selain Alejandro Grimaldo yang terpaksa meninggalkan pemusatan latihan akibat terserang flu, menurut jaringan "COPE" Spanyol.

Daftar pemain yang dicoret mencakup Jorge de Frutos, penyerang Rayo Vallecano, Roberto Fernandez, pemain Espanyol, bek Como, Jacobo Ramon, serta penjaga gawang Real Betis, Alvaro Valles, setelah pelatih asal Spanyol itu lebih memilih mengandalkan nama-nama yang lebih berpengalaman dalam duel yang dinantikan melawan timnas Inggris.

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Kembalinya Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal memberikan opsi tambahan bagi De la Fuente di lini depan, setelah kedua pemain tersebut absen dalam duel terakhir melawan Ceko.

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Yamal tidak terbang ke Praha karena sedang memulihkan diri dari cedera lutut, sementara Oyarzabal tetap berada di San Sebastian karena kelahiran anak keduanya.

Duo tersebut bergabung dengan pemusatan latihan timnas di Madrid sebelum duel melawan Inggris, sehingga mereka tersedia untuk tampil dalam pertandingan.

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Spanyol juga kembali memperoleh jasa Nico Williams dan Aymeric Laporte, yang absen dalam pertandingan melawan Ceko, hal yang berdampak pada pilihan pelatih dalam daftar akhir.

Kembalinya Laporte ke lini pertahanan menyebabkan tersingkirnya Jacobo Ramon, yang merupakan salah satu wajah baru dalam daftar timnas selama periode jeda ini, sementara Valles kembali ke posisinya sebagai kiper keempat, sehingga berada di luar daftar yang disiapkan untuk pertandingan, setelah sebelumnya ia juga dicoret dari duel melawan Ceko.

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Adapun De Frutos dan Roberto Fernandez, keduanya tidak mampu mempertahankan tempat mereka setelah kembalinya opsi-opsi serangan utama.

Daftar tersebut juga menyaksikan Yamal mengenakan kaus bernomor 10, yang sempat dipakai Victor Munoz dalam pertandingan melawan Ceko, sementara Oyarzabal kembali mengenakan kaus bernomor 21.

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Duel melawan Inggris memiliki arti penting dalam perhitungan Grup Ketiga di Level Pertama, karena Spanyol memasuki pertandingan sebagai pemuncak dengan 15 poin, unggul tiga poin atas timnas Inggris yang menempati peringkat kedua, hal yang membuat laga ini menentukan dalam perebutan puncak grup.

Timnas Spanyol cukup bermain imbang untuk memastikan mengakhiri fase grup di peringkat pertama, sementara timnas Inggris membutuhkan kemenangan untuk menyamai poin lawannya, dengan selisih gol dalam pertemuan langsung dan perhitungan lainnya menjadi kriteria penentu apabila kedua tim imbang.

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Sebelumnya Spanyol mengalahkan Ceko (2-0) dalam pekan kelima fase grup UEFA Nations League, sementara Inggris mengalahkan Kroasia (2-1) dalam kerangka pekan yang sama.

Pertandingan leg pertama antara Inggris dan Spanyol, di Stadion Wembley, ibu kota Inggris London, berakhir dengan kemenangan dramatis bagi tim tamu (3-2) dalam duel yang penuh gejolak.