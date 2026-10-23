Luis de la Fuente, pelatih timnas Spanyol, memuji warisan luar biasa yang ditinggalkan Lionel Messi di dunia sepak bola dan olahraga, seraya menegaskan bahwa bintang Argentina itu menjelmakan nilai-nilai kemanusiaan dan keolahragaan yang melampaui batas-batas lapangan hijau, bersamaan dengan diterimanya Penghargaan Princess of Asturias untuk Olahraga tahun 2026.

De la Fuente berbicara kepada media di kota Oviedo, Spanyol, tempat kapten timnas Argentina itu dianugerahi penghargaan bergengsi tersebut, seraya menyatakan kebanggaannya ikut serta dalam acara yang ia gambarkan memiliki arti penting di tingkat dunia.

Pelatih timnas Spanyol itu berkata, seperti dikutip surat kabar "Sport": "Merupakan kehormatan bagi saya untuk hadir dalam acara penting di tingkat dunia ini. Oviedo hari ini menjadi pusat perhatian, bukan hanya dalam olahraga dan sepak bola, tetapi juga dalam bidang-bidang lain, dan ini menjadi sumber kebanggaan bagi seluruh rakyat Spanyol".

Ia menambahkan sambil memuji perjalanan karier dan pengaruh Messi: "Saya rasa warisan yang ditinggalkan Messi dalam sejarah olahraga dan sepak bola sangatlah luar biasa. Ia adalah teladan bagi banyak nilai di tataran kemanusiaan maupun keolahragaan, dan selalu menjadi hal bergengsi ketika tokoh-tokoh sebesar ini mendapatkan penghargaan semacam ini".

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Apakah seorang bintang Spanyol akan mendapatkan penghargaan serupa?

De la Fuente ditanyai soal kemungkinan salah satu ikon sepak bola Spanyol meraih Penghargaan Princess of Asturias, seperti halnya Iker Casillas dan Xavi Hernandez yang memenangkannya pada 2012.

Pelatih Spanyol itu tidak menampik kemungkinan tersebut, seraya menuturkan bahwa para pengambil keputusan akan mempertimbangkan berbagai hal, dan bahwa sepak bola Spanyol memiliki nama-nama besar yang layak dihargai.

Ia berkata: "Pihak yang bertanggung jawab mengambil keputusan semacam ini tentu akan menilai rincian-rincian ini. Ada tokoh-tokoh besar dalam sepak bola Spanyol, seperti nama-nama yang saya sebutkan, di samping nama-nama besar lainnya juga. Dan jika mereka memandang bahwa pemberian penghargaan itu tepat, maka itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi sepak bola Spanyol".

Sikap jelas soal persaingan Ballon d'Or

Ketika pembicaraan beralih ke Ballon d'Or, De la Fuente memilih untuk tidak mengungkap kandidat favoritnya, tetapi ia dengan jelas menyatakan kebahagiaannya jika gelar itu jatuh ke tangan pemain Spanyol, mengingat keberadaan Lamine Yamal di antara kandidat terdepan pemenang penghargaan tersebut.

Meski memuji warisan bintang Argentina itu, pelatih Spanyol tersebut menolak menjagokan Messi untuk Ballon d'Or, dan berkata: "Tidak, tidak, tidak... Saya akan selalu merasa bahagia ketika penghargaan itu dimenangkan oleh pemain Spanyol".

Menutup pernyataannya, De la Fuente menyambut baik kemungkinan generasi pemain Spanyol saat ini, yang menyandang gelar juara Eropa dan dunia, meraih penghargaan-penghargaan besar di masa mendatang sebagai apresiasi atas pencapaian mereka.

Ia menambahkan: "Akan menjadi kehormatan bagi sepak bola Spanyol untuk mendapatkan penghargaan-penghargaan penting jika para pengambil keputusan memandang hal itu tepat. Itu akan menjadi hal yang luar biasa, dan kami akan merasa sangat bahagia".