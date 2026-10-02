De la Fuente membuka jalan bagi keputusan mengejutkan terkait Lamine Yamal

Luis de la Fuente, pelatih kepala timnas Spanyol, mengisyaratkan kemungkinan mencadangkan Lamine Yamal pada laga melawan Republik Ceko, di matchday ketiga UEFA Nations League.

Pernyataan De la Fuente itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar hari Jumat ini, di mana ia menolak mengungkapkan susunan pemain intinya untuk pertandingan Sabtu di Stadion Carlos Tartiere, di tengah jadwal yang padat dan meningkatnya kasus cedera, yang terakhir adalah mundurnya Ferran Torres.

Pelatih asal Spanyol itu mengatakan: "Kelemahan sistem dan jadwal ini adalah minimnya waktu yang tersedia untuk pemulihan. Jika seorang pemain merasakan adanya masalah, kami lebih memilih mengutamakan kesehatan pemain tersebut. Kami lebih menginginkan ia berada dalam kondisi fisik yang prima."

Ia menambahkan sembari menjelaskan kebijakan rotasi: "Ketika kami berbicara tentang rotasi, kami merangkum satu kenyataan: memilih pemain yang berada dalam kondisi fisik terbaik untuk setiap posisi. Posisi penjaga gawang lebih stabil, tetapi posisi lainnya bisa berubah."

Saat ditanya secara langsung mengenai keikutsertaan Yamal, De la Fuente menjawab dengan tegas: "Kami akan menurunkan susunan pemain yang paling tepat untuk memenangkan pertandingan. Lamine belum menyelesaikan 90 menit penuh untuk mengantisipasi kondisi seperti ini, sama seperti rekan-rekannya yang lain."

Meski mengisyaratkan akan mengistirahatkan bintang muda itu, ia menegaskan arti pentingnya yang mutlak bagi timnas, dengan mengatakan: "Lamine adalah pemain penting kapan saja, baik ketika memulai sebagai starter maupun masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-60 atau ke-45. Kehadirannya tidak memengaruhi penampilannya, kami yakin ia akan lebih efektif selama menit-menit yang ia mainkan."

De la Fuente memuji perkembangan Yamal, dengan menambahkan: "Kami melihatnya semakin matang dari hari ke hari. Ia pemain yang menyenangkan untuk ditonton, ia memahami setiap situasi dengan baik dan menerima setiap masukan. Itu kabar yang luar biasa."





Di sisi lain, pelatih La Roja itu berbicara mengenai duel dengan rekan senegaranya di timnas Republik Ceko, Santi Denia, dengan mengatakan: "Kami saling mengenal dengan baik, tetapi para pemainlah yang mengubah rencana permainan. Timnas Ceko adalah lawan yang sangat sulit dan bisa menjadi jebakan bagi yang tidak mengenalnya, tetapi tidak bagi kami. Kami memiliki banyak taktik, dan tidak mudah bertahan menghadapi kami."







