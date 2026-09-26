De la Fuente membela "kesombongan" Yamal dan mengomentari krisis Ceuta

Luis de la Fuente, pelatih timnas Spanyol, mengatakan bahwa Lamine Yamal, bintang Barcelona, memiliki seluruh kualitas yang membuatnya mampu menjadi pemain kelas dunia untuk bertahun-tahun ke depan.

De la Fuente menambahkan, dalam wawancaranya dengan situs The Athletic "Yamal memberikan banyak hal bagi Spanyol di Piala Dunia 2026, bahkan tanpa berada di puncak level dan kegemilangannya".

Ia melanjutkan, "Yamal kini menyadari bahwa meski ia tidak tampil gemilang, ia tetap bisa membantu tim, dan ini benar-benar merupakan lompatan kualitas dalam proses perkembangannya".

Ia menegaskan, "Saya bisa mengatakan kepada Anda bahwa orang-orang tidak mengenal Yamal yang sebenarnya. Ia adalah pemain hebat dari sisi kolektif. Ia rekan yang pekerja keras, dan sosok yang membuat kehidupan bersama orang-orang di sekitarnya menjadi sangat mudah".

Ia menyoroti, "Adapun orang-orang yang membicarakan keangkuhannya, saya tidak memahami makna negatif dari kata keangkuhan itu. Kita semua memiliki keangkuhan. Dan selama Anda menyalurkan ambisi itu demi tujuan kolektif tim, maka memiliki keangkuhan justru menjadi hal yang luar biasa".

De la Fuente mungkin menemukan dirinya dalam situasi sensitif, saat Spanyol bersiap menjalani laga pertama di kandang sendiri sejak meraih gelar Piala Dunia, yakni menghadapi Kroasia di kota Sevilla di selatan negara itu, Selasa mendatang, dalam ajang UEFA Nations League.

Kemungkinan besar Federasi Sepak Bola Spanyol akan menyelenggarakan semacam bentuk dukungan untuk kota Ceuta selama laga tersebut, menyusul krisis masuknya para imigran Maroko.

Pelatih Spanyol itu berkomentar, "Sepak bola adalah alat yang bermanfaat dalam masyarakat, tetapi ketika politik bercampur dengan sepak bola, dan sepak bola bercampur dengan politik, maka ada sesuatu yang salah. Saya rasa setiap dari kita harus tetap berada dalam ranahnya masing-masing".

Ia melanjutkan, "Saya pernah berada dalam posisi yang memungkinkan saya mengetahui makna integrasi dan hidup berdampingan dalam sepak bola. Pada saat yang sama, saya tidak merasa adil jika kita, sebagai orang-orang dari luar kota, datang untuk menggurui sebuah kota seperti Ceuta mengenai persoalan-persoalan ini, mengingat penduduknya secara historis telah hidup berdampingan dengan berbagai kebudayaan yang berbeda secara sangat alami dan tenang. Ini tidak adil. Justru merekalah yang seharusnya memberi kita pelajaran dalam hal ini".