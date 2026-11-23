Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pelatih kepala Timnas Spanyol, Luis de la Fuente, menegaskan keyakinan besarnya terhadap kemampuan timnya jelang laga yang dinanti melawan Prancis di perempat final UEFA Nations League, setelah undian mempertemukan kedua tim dalam duel sengit pada 25 dan 28 Maret mendatang.

Iklan

Pelatih asal Spanyol itu berbicara tentang laga yang dinanti tersebut. Ia menyebut bahwa menghadapi Prancis akan menjadi ujian berat melawan salah satu tim nasional terkuat di dunia, tetapi pada saat yang sama ia menegaskan bahwa timnas negaranya memiliki keunggulan dan menilai Spanyol sebagai tim nasional terbaik di dunia saat ini.

Dalam pernyataan yang dikutip media Prancis "Foot Mercato", De la Fuente mengatakan: "Kami sangat menantikan pertandingan melawan Prancis ini. Jelas kami memiliki cukup waktu untuk bersiap dan mempelajari strategi yang tepat dengan cermat, tetapi yang terpenting, ada sesuatu yang sudah tertanam di benak kami sejak pertandingan Piala Dunia."

Spanyol dan Prancis bertemu di semifinal Piala Dunia 2026 , dan Spanyol menang 2-0 sebelum meraih gelar juara dunia dengan mengalahkan Argentina 1-0 di partai final.

Pelatih asal Spanyol itu menambahkan bahwa staf pelatih sudah pernah menggunakan sebuah pesan motivasi sebelum pertemuan kedua tim di Piala Dunia, dan menegaskan bahwa ia akan kembali mengandalkannya dalam persiapan untuk dua pertandingan mendatang.

Iklan Iklan

Ia menjelaskan: "Kami mempersiapkan pertandingan itu dengan sebuah pesan yang pasti akan kami gunakan lagi. Kami akan menghadapi tim yang sangat kuat, tanpa diragukan salah satu tim terbaik di dunia, tetapi mereka akan menghadapi tim terbaik di dunia."

Topik Terkait

De la Fuente menyebut bahwa pesan tersebut sudah disampaikan kepada para pemain sebelum laga Piala Dunia dan akan menjadi bagian dari persiapan mendatang, sebagai upaya memperkuat kepercayaan diri skuad terhadap kemampuannya jelang ujian yang dinanti.

Ia melanjutkan: "Itulah pesan yang disampaikan kepada para pemain sebelum pertandingan Piala Dunia, dan pesannya akan tetap sama ketika kami mulai bekerja dan fokus pada persiapan kami. Saya ingin menegaskan bahwa kami sangat antusias untuk menjalani pertandingan sulit ini."

Iklan

Meski yakin akan keunggulan timnas negaranya, pelatih Spanyol itu tidak meremehkan kekuatan Prancis. Ia menegaskan bahwa timnya akan menghadapi sekelompok pemain istimewa yang mampu membuat perbedaan, sehingga laga ini menjadi salah satu pertandingan paling menonjol di babak perempat final.

De la Fuente mengatakan: "Kami memang sudah memikirkan apa yang terjadi setelah pertandingan ini, tetapi kami sepenuhnya sadar bahwa kami akan menghadapi tim hebat yang diperkuat pemain-pemain hebat."

Iklan

Ia menutup pernyataannya dengan kembali menegaskan pesan penuh percaya diri jelang laga tersebut: "Mereka akan menghadapi tim terbaik di dunia, yang juga diperkuat pemain-pemain yang sangat hebat."

Pernyataan pelatih asal Spanyol itu mencerminkan keinginan yang jelas untuk memasuki laga dengan kepercayaan diri tinggi, sekaligus kesadarannya akan beratnya tugas melawan Prancis, yang dituntut menjawab di lapangan tantangan yang dilontarkan De la Fuente jelang duel bulan Maret yang dinanti.