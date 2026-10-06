De la Fuente kembali mengecewakan bintang Real Madrid

Debut Carlos Espi dengan seragam timnas Spanyol harus ditunda, setelah Luis de la Fuente memutuskan untuk mencoretnya dari daftar 23 pemain yang menghadapi Kroasia, pada hari Selasa ini, di Kota Split, kendati ia dipanggil secara mendadak untuk menggantikan Ferran Torres yang mengalami cedera.

De la Fuente memilih untuk tetap menyimpan Espi di luar daftar akhir pertandingan, sehingga penyerang Real Madrid itu harus terus menanti penampilan perdananya bersama tim senior, setelah sebelumnya ia juga absen pada laga terakhir melawan Republik Ceko.

Espi sempat menyita banyak perhatian bersama timnas Spanyol U-21, usai mencetak 5 gol dalam kemenangan besar atas San Marino dengan skor 13-0, yang memberinya kesempatan untuk bergabung dengan tim senior di tengah absennya Torres akibat cedera.

De la Fuente terus mengandalkan Roberto Fernandez di lini depan, setelah pemain tersebut tampil pada laga melawan Ceko, sebelum sang pelatih mempertahankan pilihan yang sama saat menghadapi Kroasia, sementara Espi tetap berada di luar perhitungan untuk pertandingan kedua secara beruntun.

Daftar pemain Spanyol untuk pertandingan ini meliputi: Unai Simon, David Raya, Dean Huijsen, Aymeric Laporte, Robin Le Normand, Sergio Pubill, Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Fresneda, Alejandro Grimaldo, Fran Garcia, Rodri, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Dani Olmo, Fermin Lopez, Oyarzabal, Lamine Yamal, Yeremi Pino, Victor Munoz, Baena, dan Roberto Fernandez.

Pertandingan berikutnya CRO UEFA Nations League A 14.45 ESP

Sementara di kubu Kroasia, susunan pemain menyaksikan kembalinya penyerang Ante Budimir ke lini depan, sedangkan Mario Pongracic masuk ke lini pertahanan untuk menggantikan absennya sang rekan Smolcic.