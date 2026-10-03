Luis de la Fuente, pelatih kepala timnas Spanyol, melakukan sejumlah perubahan besar pada susunan pemain utama untuk menghadapi Republik Ceko di UEFA Nations League, setelah ia menurunkan 9 pemain baru dan hanya mempertahankan Lamine Yamal serta Baena dari susunan sebelumnya, dalam sebuah langkah yang menghadirkan beberapa kejutan di sejumlah posisi pemain.

Penampilan perdana Roberto di posisi penyerang murni menjadi kejutan paling mencolok dari de la Fuente, selain menurunkan Fresneda di posisi bek kanan, sementara susunan pemain ini juga menandai kembalinya sejumlah elemen inti, dengan Pedri, Dani Olmo, Rodri, dan Laporte di antara yang paling menonjol.

Pelatih asal Spanyol itu juga mengandalkan Le Normand di jantung pertahanan, sementara Fran Garcia mengisi posisi bek kiri, dan David Raya mendapatkan kesempatan untuk mengawal gawang timnas, dalam perubahan-perubahan yang mencerminkan arah de la Fuente untuk membentuk ulang tim dan memberikan peran berbeda kepada sejumlah pemainnya.

Berikut susunan pemain utama Spanyol:

David Raya; Fresneda, Le Normand, Laporte, Fran Garcia; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Roberto.