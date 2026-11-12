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Timnas Spanyol merilis susunan pemain utamanya untuk menghadapi Republik Ceko dalam ajang UEFA Nations League, sebuah skuad muda, berani, tanpa rasa takut, yang dipimpin oleh generasi baru yang ingin membuktikan bahwa masa depan La Roja memang telah dimulai.

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Tampil memimpin susunan pemain adalah sang bintang Fermin Lopez, seolah merangkum kondisi timnas Spanyol secara keseluruhan sebelum peluit kickoff, dengan slogan "Vamos Espana" yang membakar media sosial dalam hitungan menit.

Berikut susunan pemain yang dipilih oleh pelatih Spanyol, De la Fuente:

Penjaga gawang: Unai Simon.

Pertahanan: Pedro Porro - Pau Cubarsi - Dean Huijsen - Marc Cucurella.

Lini tengah: Martin Zubimendi - Fabian Ruiz - Fermin Lopez.

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Lini serang: Alex Baena - Ferran Torres - Yeremy Pino.

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Pemilihan nama-nama ini bukanlah tanpa alasan, karena pelatih Spanyol ingin mengirim pesan bahwa timnas tidak bergantung pada satu nama, melainkan pada sistem kolektif, dan bahwa peluang terbuka bagi siapa saja yang mampu membuktikan dirinya dalam latihan maupun pertandingan.

Kehadiran nama-nama seperti Cubarsi, Huijsen, dan Fermin dalam susunan inti menegaskan bahwa Spanyol sedang menjalani fase pembaruan yang sesungguhnya, setelah generasi baru berhasil meraih gelar-gelar dan mengembalikan kewibawaan timnas.

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Kehadiran Unai Simon sebagai kapten tim memiliki makna khusus, karena penjaga gawang veteran ini tidak lagi sekadar penjaga gawang, melainkan telah menjadi pemimpin di dalam dan di luar lapangan, serta suara pengalaman di tengah sekumpulan pemain muda yang penuh semangat. Sementara itu, Cucurella, Cubarsi, dan Huijsen mewakili lini pertahanan yang memadukan kekuatan fisik dengan kemampuan membangun serangan dari belakang, yang telah menjadi ciri khas sepak bola Spanyol modern.

Di lini tengah, perhatian akan tertuju pada Fermin Lopez, yang dalam waktu singkat berubah dari talenta menjanjikan menjadi pemain inti di klub dan timnasnya. Kemampuannya menghubungkan antarlini, bergerak tanpa bola, dan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti menjadikannya salah satu senjata terpenting Spanyol dalam pertandingan ini. Di sampingnya, Zubimendi akan memberikan keseimbangan yang dibutuhkan, sementara Fabian akan memberikan pengalaman dan ketenangan dalam mengatur tempo permainan.

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Adapun di lini serang, Ferran Torres, Baena, dan Yeremy mewakili generasi baru sayap-sayap cepat yang tak henti bergerak dan menekan pertahanan lawan sejak menit pertama. Timnas Spanyol diperkirakan akan mengandalkan penguasaan bola, pressing balik, serta permainan cepat di sisi lapangan, untuk menembus pertahanan Ceko yang terkenal kokoh dan terorganisir.

Pertandingan melawan Ceko memiliki arti tersendiri di UEFA Nations League, karena ini bukan sekadar pertandingan di fase grup, melainkan ujian nyata bagi karakter timnas dan kemampuannya menghadapi tekanan. Ceko adalah tim yang tidak mudah menyerah, memiliki suporter yang bersemangat serta semangat juang yang tinggi, tetapi Spanyol memasuki laga ini dengan kepercayaan diri seorang juara, dan dengan generasi yang ingin menuliskan sejarahnya sendiri.

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Susunan pemain ini bisa jadi merupakan awal dari sebuah fase baru, fase yang tidak bergantung pada masa lalu, melainkan menatap ke masa depan. Sebuah susunan pemain yang berkata kepada dunia: Spanyol tidak pernah berhenti melahirkan talenta, tidak takut mempertaruhkan kepercayaan pada pemain muda, dan hanya mengenal satu bahasa: kemenangan.