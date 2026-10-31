Gelandang Barcelona asal Belanda, Frenkie de Jong, mengungkapkan komunikasinya dengan rekan senegaranya Xavi Hernandez, pelatih baru timnas Belanda, sebelum pengumuman resmi penunjukannya, seraya menyatakan kegembiraannya bisa kembali bekerja di bawah arahannya, setelah sebelumnya keduanya pernah menjalani pengalaman bersama di klub Catalan tersebut.

De Jong mengatakan, dalam wawancara dengan stasiun televisi Belanda "NOS", bahwa Xavi menghubunginya sebelum pengumuman bahwa ia akan mengemban tanggung jawab teknis timnas, seraya menjelaskan: "Dia menghubungi saya sebelumnya, dan menyenangkan mengetahui bahwa dia sudah memikirkan hal itu. Karena kami tidak memiliki pelatih asing untuk waktu yang lama, saya sedikit terkejut, tetapi saya senang."

Pemain Barcelona itu menyatakan keyakinannya pada kemampuan Xavi untuk memimpin timnas Belanda, berlandaskan pengetahuannya tentang pemikiran teknis dan taktisnya selama masa mereka bekerja bersama di klub Catalan.

Ia mengatakan: "Kami bekerja sama dengan baik di Barcelona. Saya tahu bagaimana ia memandang sepakbola, dan itu sangat cocok dengan timnas. Ia menginginkan pressing dan serangan, dan ia tidak akan mengubah prinsip-prinsipnya. Dari sisi taktis, ia memiliki banyak variasi dalam cara menerapkannya."

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 ALA

De Jong menambahkan bahwa timnas Belanda akan menghadapi fase pembangunan ulang yang membutuhkan waktu, seraya berkata: "Sekarang kami harus mulai membangun ulang tim, dan itu akan membutuhkan waktu."

Gelandang Belanda itu menyinggung penderitaannya selama periode lalu, setelah ia absen dari jeda internasional terakhir untuk menuntaskan program rehabilitasinya, sebelum kembali ke lapangan dalam laga melawan Real Madrid, menyusul cedera yang ia alami di Piala Dunia, menggambarkan fase pemulihan tersebut sebagai "periode yang panjang dan sulit", namun ia menegaskan keyakinannya untuk memulihkan kebugarannya.

De Jong menjelaskan bahwa tingkat kekhawatiran terkait cedera terakhirnya lebih rendah dibandingkan cedera pergelangan kakinya yang sebelumnya, seraya menunjukkan bahwa ia tidak merasakan ketidakpastian yang sama tentang kapan waktu pemulihan dan kemungkinan kesembuhan.

Ia juga berbicara tentang hubungannya dengan Barcelona selama masa absennya, menegaskan tidak adanya perselisihan dengan klub meskipun ada diskusi yang menyertai pengambilan keputusan untuk menjalani operasi atau tidak.

Ia mengatakan: "Semua orang mengetahui situasinya dan bagaimana segala sesuatunya berjalan, jadi tidak ada dendam. Tentu saja, kami mendiskusikan hal itu selama proses pengambilan keputusan tentang melakukan operasi atau tidak, kemudian keputusan diambil secara kolektif, dan kami melangkah maju."

De Jong diperkirakan akan terus memperkuat kehadirannya bersama Barcelona pada periode mendatang, karena ia akan mencapai laga ke-300 dengan kostum klub Catalan tersebut jika ia tampil dalam dua pertandingan melawan Alaves dan Aston Villa, sementara prediksi mengindikasikan kemungkinan ia akan diandalkan di posisi bek tengah dalam laga hari ini.