Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

De Jong Membuat Flick dalam Masalah Jelang Duel Kontra Atletico Madrid

Atletico Madrid vs Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
LaLiga
Barcelona vs Aston Villa
Aston Villa
Champions League
Rodri
H. Flick
F. de Jong
Spanyol
Inggris
Jerman
Belanda

Pelatih asal Jerman kembali membuka berkas lini tengah

Cedera Rodri membuka skenario baru di lini tengah Barcelona selama sebulan ke depan, di mana pelatih Hansi Flick akan terpaksa menata ulang kartunya untuk menutupi absennya pemain yang menjadi poros utama dalam cara bermain tim.

Rodri, dengan total 945 menit, merupakan pemain tengah dengan menit bermain terbanyak di bawah asuhan pelatih asal Jerman itu musim ini sejauh ini, mengungguli Fermin dan Pedri. Dengan absennya dia, Marc Bernal tampak menjadi kandidat alami untuk mengisi posisi poros, namun Frenkie de Jong juga menawarkan dirinya untuk mengemban tanggung jawab tersebut.

Baca Juga

Perwakilan Maroko di Ballon d'Or: Sebagian mencoba mendorong saya memilih pemain selain Hakimi

Mantan juru bicara Barcelona: Hasil 13-5 di berbagai turnamen mencekik Real Madrid

Pertandingan berikutnya
ATM

ATM

LaLiga

08 Nov 2026

BAR

BAR

De Jong kembali bermain kurang dari dua pekan lalu menghadapi Real Madrid, setelah absen tiga bulan akibat cedera lutut. Tampaknya perselisihan musim panas kini menjadi masa lalu, setelah pemain Belanda itu memilih perawatan konservatif, dan Flick memutuskan mencabut ban kapten pertama darinya lalu memberikannya kepada Raphinha, sembari memilih Pedri sebagai kapten kedua. Pemain itu masih mendapatkan penghargaan dari sang pelatih, dan ingin merebut kembali peran utamanya.

Namun hingga kini Flick belum menggunakannya di posisi poros, karena ia tampil selama 82 menit di jantung pertahanan menghadapi Alaves, dan 36 menit di posisi gelandang serang menghadapi Real Madrid dan Aston Villa, menurut surat kabar "Sport" Katalan, yang menilai bahwa pemain Belanda itu "menempatkan pelatihnya dalam sebuah masalah".

Usai kemenangan atas Aston Villa (3-0), yang menandai dirinya mencapai 300 pertandingan dengan kostum Barcelona, De Jong menegaskan kesiapannya untuk kembali ke skuad utama, dengan mengatakan: "Tidak ada yang mengganggu saya, saya merasa baik dan termotivasi untuk memulai pertandingan sebagai starter menghadapi Atletico".

Keyakinan dan Kehati-hatian

Namun keyakinan sang pemain tidak sepenuhnya sejalan dengan kehati-hatian Flick, yang memuji potensinya, tetapi mengisyaratkan bahwa ia membutuhkan lebih banyak waktu untuk memulihkan kesiapan penuhnya.

Pelatih asal Jerman itu mengatakan: "Frenkie belum siap 100%, tetapi ia berada dalam level yang bagus. Ini hal yang wajar setelah cedera. Langkah demi langkah, ia pemain yang luar biasa".

Dengan demikian, Flick mendapati dirinya di hadapan dua pilihan untuk menutupi absennya Rodri: mengandalkan Bernal sebagai pengganti alami di posisi poros, atau mempercepat pemulihan kesiapan De Jong dan mengembalikannya ke skuad utama, sebelum laga penting menghadapi Atletico Madrid di Stadion Metropolitano, Minggu mendatang dalam ajang La Liga.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google