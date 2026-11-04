Cedera Rodri membuka skenario baru di lini tengah Barcelona selama sebulan ke depan, di mana pelatih Hansi Flick akan terpaksa menata ulang kartunya untuk menutupi absennya pemain yang menjadi poros utama dalam cara bermain tim.

Rodri, dengan total 945 menit, merupakan pemain tengah dengan menit bermain terbanyak di bawah asuhan pelatih asal Jerman itu musim ini sejauh ini, mengungguli Fermin dan Pedri. Dengan absennya dia, Marc Bernal tampak menjadi kandidat alami untuk mengisi posisi poros, namun Frenkie de Jong juga menawarkan dirinya untuk mengemban tanggung jawab tersebut.

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De Jong kembali bermain kurang dari dua pekan lalu menghadapi Real Madrid, setelah absen tiga bulan akibat cedera lutut. Tampaknya perselisihan musim panas kini menjadi masa lalu, setelah pemain Belanda itu memilih perawatan konservatif, dan Flick memutuskan mencabut ban kapten pertama darinya lalu memberikannya kepada Raphinha, sembari memilih Pedri sebagai kapten kedua. Pemain itu masih mendapatkan penghargaan dari sang pelatih, dan ingin merebut kembali peran utamanya.

Namun hingga kini Flick belum menggunakannya di posisi poros, karena ia tampil selama 82 menit di jantung pertahanan menghadapi Alaves, dan 36 menit di posisi gelandang serang menghadapi Real Madrid dan Aston Villa, menurut surat kabar "Sport" Katalan, yang menilai bahwa pemain Belanda itu "menempatkan pelatihnya dalam sebuah masalah".

Usai kemenangan atas Aston Villa (3-0), yang menandai dirinya mencapai 300 pertandingan dengan kostum Barcelona, De Jong menegaskan kesiapannya untuk kembali ke skuad utama, dengan mengatakan: "Tidak ada yang mengganggu saya, saya merasa baik dan termotivasi untuk memulai pertandingan sebagai starter menghadapi Atletico".

Keyakinan dan Kehati-hatian

Namun keyakinan sang pemain tidak sepenuhnya sejalan dengan kehati-hatian Flick, yang memuji potensinya, tetapi mengisyaratkan bahwa ia membutuhkan lebih banyak waktu untuk memulihkan kesiapan penuhnya.

Pelatih asal Jerman itu mengatakan: "Frenkie belum siap 100%, tetapi ia berada dalam level yang bagus. Ini hal yang wajar setelah cedera. Langkah demi langkah, ia pemain yang luar biasa".

Dengan demikian, Flick mendapati dirinya di hadapan dua pilihan untuk menutupi absennya Rodri: mengandalkan Bernal sebagai pengganti alami di posisi poros, atau mempercepat pemulihan kesiapan De Jong dan mengembalikannya ke skuad utama, sebelum laga penting menghadapi Atletico Madrid di Stadion Metropolitano, Minggu mendatang dalam ajang La Liga.