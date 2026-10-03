Bintang Barcelona, Frenkie de Jong, terus bekerja keras untuk memulihkan kondisinya sebagai persiapan kembali ke lapangan, setelah mengalami robekan pada ligamen bagian dalam lutut selama Piala Dunia bersama timnas Belanda.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa De Jong, yang mungkin berlatih bersama rekan-rekannya pada hari Senin lusa, hari ini Sabtu mengunggah serangkaian foto melalui akun-akun media sosialnya yang memperlihatkan dirinya tengah berlatih sendirian di kompleks olahraga Joan Gamper.

De Jong, yang mungkin bergabung secara bertahap ke latihan tim mulai Senin mendatang, telah berlatih sendirian di kompleks olahraga sebagai persiapan untuk kembali ke lapangan.

Pemain asal Belanda itu memilih menjalani perawatan konservatif dan tidak menempuh jalan operasi, setelah mengalami cedera selama Piala Dunia.

Gelandang tersebut mengunggah beberapa foto melalui akun-akun media sosialnya, disertai emoji seorang pendaki gunung yang sedang mendaki.

De Jong pun langsung mendapat dukungan dari rekan-rekannya di Barcelona, yang bergegas menyambut gembira kedekatan waktu kepulangannya ke lapangan.

Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Gerard Martín, Pau Cubarsí, dan Dani Olmo semuanya memberikan komentar pada unggahan pemain Belanda itu, yang belum tampil dalam pertandingan sejak 30 Juni lalu.

Selain De Jong, Joan García, Roony Bardghji, dan Christensen juga melanjutkan program pemulihan masing-masing, meskipun sang kiper adalah yang paling dekat untuk kembali ke latihan tim.







