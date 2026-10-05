Tim utama Barcelona kembali berlatih pada Senin pagi di kompleks olahraga Joan Gamper.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", sejumlah kecil pemain yang tersedia karena tidak membela tim nasional masing-masing kembali menjalani latihan meski hujan deras.

Frenkie de Jong diperkirakan akan bergabung dengan rekan-rekan setimnya di lapangan. Namun, ia turun ke lapangan di tengah guyuran hujan tetapi tetap berlatih sendirian. Ia menjalani latihan individu, sebagaimana yang dilakukan Joan Garcia dan Raphinha.

Mereka yang turun ke lapangan sebagai satu kelompok di lapangan Camp Tito Vilanova adalah Szczesny, Gavi, Eric Garcia, Gerard Martin, Gabriel Jesus, Bryan, dan Baldé, semuanya di bawah arahan Hansi Flick, yang menghitung hari-hari tersisa agar para pemain pulih untuk laga lanjutan di liga, yang akan digelar pada Sabtu 10 Oktober di Stadion Spotify Camp Nou melawan Getafe.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 12.30 GET

Kabar yang sangat menggembirakan adalah Eric berlatih bersama kelompok, setelah ia absen dari skuad timnas Spanyol karena merasakan ketidaknyamanan pada lututnya saat pemanasan jelang laga kualifikasi pertama UEFA Nations League di Stadion Wembley melawan Inggris.