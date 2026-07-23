Pemain asal Belanda, Frenkie de Jong, akhirnya memecah kebisuannya dan mengirim pesan kuat serta mengejutkan kepada para suporter Barcelona, sebagai tanggapan atas laporan-laporan yang meragukan komitmen dan cederanya, seraya menegaskan bahwa mengenakan seragam Blaugrana adalah sumber kebanggaan terbesarnya.

Gelandang Barcelona itu merilis pernyataan resmi melalui akunnya di platform "Instagram", yang ia buka dengan mengatakan: "Para penggemar yang terhormat, biasanya saya tidak terlalu peduli dengan apa yang ditulis tentang saya, tentang tim, atau tentang klub, tetapi belakangan ini spekulasi soal cedera dan situasi saya di Barcelona semakin banyak."

De Jong pun mengungkapkan kekecewaan mendalamnya atas keraguan terhadap loyalitasnya kepada klub, seraya berkata: "Sulit bagi saya melihat orang-orang meragukan hubungan dan komitmen saya kepada klub akibat laporan-laporan palsu."

Ia melanjutkan: "Sepak bola adalah segalanya bagi saya, dan saya telah mengerahkan segala kemampuan saya demi klub Barcelona dan negara saya. Karena itu saya ingin berbagi dengan kalian tentang apa yang terjadi."

Fakta cedera De Jong dan absennya dari kompetisi

Pemain internasional Belanda itu mengungkapkan detail cedera yang dialaminya selama tampil di Piala Dunia, seraya menjelaskan bahwa diagnosis awal menyesatkan.

Ia berkata: "Selama Piala Dunia, saya mengalami cedera di lutut saya. Setelah pemeriksaan awal, para dokter memberi tahu saya bahwa itu adalah cedera ringan dan tidak akan memburuk jika saya terus bermain."

Ia menyambung: "Satu-satunya tantangan adalah bermain dengan sedikit rasa sakit, tetapi sepanjang karier saya, saya melakukan hal itu setiap kali saya bisa berkontribusi, baik bersama klub saya maupun bersama tim nasional negara saya."

Ia menambahkan: "Selama masa liburan saya, saya kembali ke Barcelona untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, dan hasilnya menunjukkan bahwa cedera tersebut lebih serius daripada yang didiagnosis pada awalnya. Untungnya, tidak ada kebutuhan untuk operasi pada tahap ini, dan saat ini saya sepenuhnya fokus pada pemulihan dan kembali ke lapangan secepat mungkin."

https://www.instagram.com/frenkiedejong/?hl=ar

Pesan loyalitas De Jong kepada tim Catalan

De Jong menegaskan profesionalisme dan komitmen penuhnya kepada klub, seraya menekankan bahwa apa yang terjadi berada di luar kendalinya.

Ia melanjutkan: "Saya berlatih setiap hari untuk berada dalam kondisi fisik terbaik yang mungkin. Saya menanggapi profesi, tubuh, dan tanggung jawab saya terhadap tim dengan sangat serius. Namun terkadang ada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, dan cedera ini adalah salah satunya."

Ia menutup pernyataannya dengan pesan loyalitas kepada para suporter Blaugrana, seraya berkata: "Bermain untuk Barcelona dan tim nasional Belanda adalah hal yang sangat saya banggakan, dan komitmen saya kepada keduanya tidak akan pernah berubah. Saya akan terus mengerahkan segala kemampuan saya demi lambang ini, demi rekan-rekan setim saya, dan demi para suporter kami. Masih banyak momen yang harus kita ciptakan dan tujuan yang ingin kita raih bersama. Terima kasih kepada kalian semua atas dukungannya. Saya sangat ingin segera kembali."