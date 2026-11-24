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Gelandang Barcelona, Frenkie de Jong, berbicara tentang ambisinya meraih gelar Liga Champions dan menegaskan bahwa kompetisi tersebut menjadi target utama tim Catalan musim ini. Ia juga mengungkapkan sikapnya soal bermain sebagai bek tengah jelang laga melawan Sabah asal Azerbaijan.

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Bintang asal Belanda itu menyatakan keyakinannya bahwa Barcelona mampu bersaing memperebutkan gelar juara Eropa, meski mengakui ada sejumlah hal yang perlu dibenahi tim. Menurutnya, Paris Saint-Germain adalah favorit utama untuk menjuarai kompetisi tersebut.

Barcelona bersiap menghadapi Sabah pada Rabu besok malam di Stadion Olimpiade Baku, Azerbaijan, dalam lanjutan pekan kelima fase liga Liga Champions. Dalam laga itu, tim Catalan berupaya meraih kemenangan baru demi memperkuat posisinya dalam persaingan lolos langsung ke babak 16 besar.

Soal ambisinya menjuarai Liga Champions, De Jong mengatakan: "Saya rasa kami telah bersaing dengan kuat di Liga Champions dalam beberapa tahun terakhir, dan setiap tahun kami diharapkan memenangkan gelar. Tahun ini tidak akan berbeda. Memang benar kami kini punya pengalaman yang lebih banyak. Itu adalah target kami, tetapi jika kami tidak menang, musim ini tidak akan menjadi musim yang buruk. Kami yakin dengan kemampuan kami untuk bersaing."

Pemain Barcelona itu menambahkan, seperti dikutip harian "Mundo Deportivo": "Bagi saya, Paris Saint-Germain adalah favorit utama, dan mereka juga sudah mengalahkan kami musim ini. Kami perlu berkembang, dan kita lihat saja apa yang terjadi di akhir musim."

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Bintang Belanda itu juga membahas dampak cedera yang membuatnya absen membela Barcelona. Ia menegaskan bahwa dirinya mendapat dukungan besar dari seluruh staf klub selama masa absennya. "Saya sudah mengatakannya berulang kali. Saya rasa saat-saat orang tidak berada di sisi saya adalah ketika saya tidak bermain. Ketika saya cedera, sulit untuk kembali, tetapi semua orang di klub mendukung saya. Saya berusaha menikmati sepak bola," ujarnya.

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Mengenai hubungannya dengan pelatih kepala Hansi Flick serta kemungkinan dimainkan sebagai bek tengah, De Jong menjelaskan bahwa hal itu bermula dari sesi latihan, ketika sang pelatih ingin menguji kemampuannya di posisi tersebut. "Dalam beberapa sesi latihan, Flick menempatkan saya di sana untuk melihat bagaimana penampilan saya. Saat melawan Alaves, saya rasa dia membutuhkan saya di posisi bek tengah, dan dari situlah semuanya bermula," katanya.

Soal kemampuannya bermain di lebih dari satu posisi, ia menambahkan: "Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya merasa dalam kondisi yang luar biasa. Ketika berada di Barcelona, Anda harus selalu membuktikan diri. Mengenai bermain di berbagai posisi, saya menganggap diri saya seorang gelandang, dan semua orang tahu saya bermain di posisi itu. Namun, jika tim atau pelatih membutuhkan saya, saya akan selalu melakukannya."

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Gelandang asal Belanda itu juga menyinggung absennya Lamine Yamal dalam laga melawan Sabah. Ia menegaskan bahwa tim akan kehilangan kemampuan pemain muda tersebut, tetapi menekankan bahwa Barcelona memiliki skuad istimewa yang mampu menutupi ketidakhadirannya.

"Jika pemain seperti Lamine absen, ketidakhadirannya akan selalu terasa. Dia pemain yang bisa berbuat banyak seorang diri dan memiliki bakat luar biasa. Ketika pemain seperti dia absen, kami pasti akan merindukannya, tetapi kami punya tim yang sangat berbakat dan kami harus mampu menang tanpanya," ujarnya.

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Ditanya apakah ia merasa perannya di susunan pemain inti berkurang setelah kembali dari cedera, De Jong menjawab: "Tidak. Saya sempat cedera dan sekarang sudah kembali, dan saya sangat percaya diri. Kita lihat bagaimana perkembangannya, tetapi tentu saja saya ingin menjadi pemain inti seperti biasa."

Ia juga berbicara tentang hubungannya dengan Flick, ban kapten, dan dampak cedera yang dialaminya pada musim panas. Ia menegaskan keinginannya untuk fokus pada situasi saat ini. "Saya sudah banyak berbicara tentang cedera dan apa yang terjadi pada musim panas. Hubungan saya dengan pelatih baik. Sekarang saya merasa dalam kondisi bagus, saya kuat, dan saya berusaha fokus pada apa yang terjadi saat ini," katanya.

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Mengenai padatnya jadwal pertandingan sepanjang musim, De Jong menjelaskan bahwa para pemain Barcelona sudah terbiasa menjalani banyak laga dan tidak khawatir dengan jadwal yang rapat. "Kami sudah terbiasa memainkan banyak pertandingan. Biasanya kami bermain dua atau tiga kali dalam sepekan. Kami siap dan juga menikmati laga Liga Champions seperti ini. Kami memang merasa lelah, tetapi kami terlatih dengan baik," tuturnya.

Pemain Barcelona itu juga membahas kemenangan atas Villarreal meski timnya mengawali laga dengan sulit setelah tertinggal dua gol tanpa balas pada menit-menit awal. "Itu bukan masalah. Kami tertinggal 0-2 pada menit ketujuh. Gol pertama berawal dari kesalahan teknis yang berujung pada gol indah Villarreal, dan gol kedua serupa. Kami menciptakan banyak peluang, sementara mereka tidak. Bagi saya, kemenangan itu layak kami dapatkan. Saya tidak menganggap awal pertandingan yang buruk sebagai masalah," ujarnya.

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De Jong menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya awal yang kuat saat melawan Sabah sekaligus mengingatkan sulitnya laga tersebut. "Penting bagi kami untuk mengawali setiap pertandingan dengan baik. Sabah bermain sangat bagus, dan kami harus tampil dalam kondisi terbaik untuk mengalahkan mereka," pungkasnya.