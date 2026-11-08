De Graafschap menanti sanksi sangat berat setelah tidak hadir di Arnhem: begini bunyi aturan KNVB

De Graafschap terancam sanksi berat setelah pertandingan melawan Vitesse dipastikan batal. Berdasarkan peraturan KNVB, pengurangan poin pun tidak tertutup kemungkinan.

Pada Minggu pagi, suporter De Graafschap memblokir bus pemain klub mereka sendiri. Akibatnya, para pemain tidak bisa berangkat ke Gelredome untuk menjalani pertandingan Keuken Kampioen Divisie melawan Vitesse.

Pertandingan itu kemudian dipastikan batal pada pukul 12.15. Saat itu, banyak suporter Vitesse sudah berada di Gelredome. Mereka harus pulang dengan kecewa.

Suporter De Graafschap memblokir bus karena mereka tidak diizinkan masuk ke Gelredome. Keputusan itu diambil oleh forum tiga pihak setempat di Arnhem pada Sabtu larut malam.

Forum tersebut mengkhawatirkan terjadinya kembali kericuhan akibat situasi itu dan karena itu menilai tidak aman untuk mengizinkan suporter tim tamu hadir. "Otoritas setempat mengkhawatirkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan publik, yang mungkin serius, baik di sekitar stadion maupun di dalamnya," tulis Vitesse.

Voetbalzone menelaah peraturan KNVB dan menemukan ketentuan berikut: "Jika sebuah klub datang terlambat akibat perencanaan yang buruk atau kelalaian (tindakan yang dapat dipersalahkan), sanksi berat akan dijatuhkan melalui komite disiplin KNVB."

"Denda: klub berisiko menerima denda resmi yang besar karena mencoreng nama baik kompetisi dan melanggar peraturan."

"Tuntutan ganti rugi: karena pertandingan disiarkan secara langsung, siaran televisi terikat jadwal yang ketat. Klub yang datang terlambat karena kesalahannya sendiri dapat dimintai pertanggungjawaban atas hilangnya pendapatan dari siaran televisi atau biaya tambahan yang dikeluarkan klub tuan rumah."

"Pengurangan poin atau kekalahan berdasarkan peraturan: jika sebuah klub sama sekali tidak hadir tanpa alasan yang sah atau menolak bermain, hal itu berujung pada kekalahan 3-0 berdasarkan peraturan dan sering kali pengurangan poin di klasemen."

KNVB sendiri menyatakan bahwa situasi tersebut akan dibahas oleh pengurus kompetisi pada Senin. Setelah itu, konsekuensi dan tanggal baru pertandingan akan diumumkan.