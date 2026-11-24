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David Moyes melontarkan kritik tajam kepada para pemain Everton setelah malam yang seharusnya menjadi perayaan berubah menjadi bencana di Gtech Community Stadium. Pada malam ketika pelatih asal Skotlandia itu mencetak rekor, Everton dihajar Brentford yang tampil efektif dengan skor 4-0.

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Malam bersejarah yang berakhir pahit

Moyes mencetak sejarah pada Senin dengan memimpin pertandingan ke-593 sebagai manajer Everton, tetapi momen itu sepenuhnya tertutupi oleh penampilan tanpa daya serang . Everton kalah dalam permainan sejak peluit pertama melawan Brentford yang tampil penuh energi dan akhirnya meraih kemenangan terbesar mereka di Liga Primer musim ini. Hasil tersebut membuat Moyes harus menghadapi pertanyaan sulit tentang kurangnya daya juang timnya pada momen pribadi yang begitu penting.

“Tidak banyak yang bisa dikatakan, bukan?” kata Moyes. “Kami tidak bermain bagus. Brentford bermain bagus. Kami sedikit kurang beruntung dengan gol-gol itu, sehingga hasilnya terlihat lebih buruk daripada yang sebenarnya. Namun, kami memang tidak bermain bagus. Penampilan itu benar-benar tidak mencerminkan kami. Saya tidak punya keluhan terhadap para pemain, mereka tampil sangat baik hingga saat ini, tetapi malam ini, entah mengapa, kami tampak tidak siap. Saya tidak tahu jawabannya.”

Tidak ada alasan bagi pelatih Everton

Kekalahan itu menjadi salah satu titik terendah yang jarang terjadi pada musim ketika Everton sebelumnya menunjukkan tanda-tanda stabilitas. Namun, Moyes menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan penurunan standar seperti itu berlalu begitu saja. Ia menuntut respons segera dari skuad yang tampak tak mampu berbuat banyak di London. Sang pelatih menegaskan bahwa meski gol-gol awal terjadi akibat bola yang berbelok arah, kualitas penampilan tim secara keseluruhan jauh di bawah standar yang dituntut.

Menanggapi kekalahan telak itu, Moyes memberikan peringatan terakhir kepada para pemainnya terkait penampilan mereka di lapangan. “Penampilan malam ini tidak bisa dimaafkan. Mereka pantas menerima kritik dari saya atas cara mereka bermain karena saya mengharapkan yang jauh lebih baik,” ujarnya.

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Kartu merah Tarkowski menambah derita

Harapan untuk bangkit mendapat pukulan telak pada menit ke-40 ketika James Tarkowski diusir karena tekel berbahaya terhadap Yehor Yarmolyuk. Awalnya, wasit mengeluarkan kartu kuning, tetapi tinjauan VAR menunjukkan betapa berbahayanya tekel dengan pul sepatu terangkat yang mengenai tulang kering pemain Brentford itu. Everton tak mampu bangkit setelah kapten mereka diusir dan gagal memberikan perlawanan berarti pada babak kedua.

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Moyes mengakui bahwa setelah melihat rekamannya, ia tidak bisa membantah keputusan mengusir bek tersebut. “Awalnya saya tidak menganggap itu kartu merah,” jelas pelatih asal Skotlandia itu. “Namun, setelah melihatnya lagi, saya bisa melihat posisi sepatunya sedikit lebih tinggi daripada yang saya inginkan, jadi saya bisa memahami keputusan itu.”

Pukulan besar bagi Everton jelang derbi Merseyside

Everton menghadapi masalah besar di lini pertahanan menjelang derbi Merseyside pada Minggu, setelah bek tengah andalan mereka, Tarkowski, dipastikan absen akibat skorsing dalam laga sengit melawan rival berat Liverpool di kandang sendiri. Kehilangan pemimpin lini pertahanan merupakan pukulan besar bagi Everton saat bersiap menjamu Liverpool dalam salah satu pertandingan paling panas di Liga Primer. Sementara itu, rangkaian pertandingan akhir pekan dimulai sehari lebih awal ketika Brentford bertandang ke Old Trafford pada Sabtu untuk menghadapi Manchester United dalam laga Liga Primer menarik lainnya.