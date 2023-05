David De Gea Blunder Melulu, Manchester United & Ten Hag Sikapi TEGAS: Dia Bertahan

Bos Manchester United Erik ten Hag membela David de Gea setelah kiper Spanyol itu melakukan blunder fatal saat timnya dibungkam West Ham 1-0.

De Gea blunder fatal vs West Ham

Kontraknya habis di akhir musim

Ten Hag tegaskan Man United ingin ia bertahan

APA YANG TERJADI?

David De Gea secara mengjutkan ditaklukkan oleh sepakan jarak jaruh namun pelan yang dilepaskan Said Benrahma pada babak pertama laga West Ham vs Manchester United, Senin (8/5) dini hari WIB. Blunder fatal tersebut terjadi setelah beredarnya kabar bahwa kiper Spanyol itu kian mendekati kata sepakat terkait perpanjangan kontrak di Old Trafford. Erik ten Hag pun pasang badan dan berkata bahwa pihak klub memang masih bertekad untuk mempertahankannya.

APA KATA MEREKA:

Ditanya soal masa depan sang kiper usai blunder terkininya, Ten Hag berbicara pada jumpa pers: "Kami ingin ia bertahan dan kami ingin memperpanjang kontraknya."

Ia menambahkan pada BT Sport: "Kesalahan adalah bagian dari sepakbola dan di tim ini Anda harus bisa menghadapinya dan bangkit karena ini adalah olahraga tim. Sepanjang musim ia mencatatkan clean sheet terbanyak dan kami juga mencapainya sebagai satu tim. Kesalahan bisa terjadi, ini sepakbola tapi semua orang harus bertanggung jawab."

SITUASINYA:

Kekalahan Man United di London Stadium bisa mencederai harapan mereka untuk finis di empat besar Liga Primer Inggris. The Red Devils duduk di peringkat keempat dengan keunggulan satu poin saja dari Liverpool (meski memang memiliki satu tabungan laga), yang berharap bisa menyalip sang rival abadi dan merampas tempat terakhir di zona Liga Champions Eropa.

DALAM FOTO:

APA SELANJUTNYA?

Man United kini mencatatkan dua kekalahan beruntun dan bakal berharap bisa kembali ke jalur kemenangan ketika menhamu Wolves di Old Trafford Sabtu (13/5) mendatang.