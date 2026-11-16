David Beckham ajukan gugatan, tuntut 38 (!) juta euro

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Sir David Beckham murka dan menggugat produsen parfum Coty, menurut sejumlah media internasional. Mantan pesepakbola papan atas itu mengetahui parfumnya antara lain dijual di "keranjang barang diskon di sebuah SPBU". Berdasarkan dokumen pengadilan, ia menuntut 38 juta euro.

Beckham telah bekerja sama dengan Coty selama bertahun-tahun. Perusahaan itu telah meluncurkan lebih dari 30 parfum dengan namanya. Di Inggris, parfum tersebut biasanya dijual seharga sekitar 20 pound per botol. Namun, menurut DB Ventures, yang mengelola hak komersial atas nama Beckham, Coty tidak mematuhi kesepakatan mengenai tempat penjualan.

Dalam dokumen yang diajukan ke Mahkamah Agung New York, DB Ventures menyatakan bahwa parfum tersebut dijual dengan cara yang bertentangan dengan keinginan Beckham. Produk itu disebut ditemukan di Poundland, jaringan toko barang murah di Inggris, serta di "keranjang barang diskon di sebuah SPBU".

Menurut pengacara Beckham, penjualan di tempat-tempat seperti itu merusak citra mereknya. DB Ventures ingin menjaga dengan cermat citra eksklusif dan mewah yang telah dibangun mantan pemain timnas Inggris tersebut. Dalam dokumen pengadilan, para pengacara bahkan menyebut Coty bertindak atas dasar "keputusasaan dan keserakahan".

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Menurut DB Ventures, Coty telah menjual produk Beckham senilai sedikitnya 24 juta dolar (lebih dari 22 juta euro) melalui toko-toko yang tidak disetujui. Karena itu, perusahaan tersebut menuntut ganti rugi dan kompensasi dengan total 41 juta dolar, setara sekitar 38 juta euro.

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Selain itu, Coty disebut melaporkan omzet bersih 123 juta dolar lebih rendah daripada yang sebenarnya. Akibatnya, perusahaan Beckham mengaku kehilangan royalti sekitar enam juta dolar. Coty telah mengajukan pembelaan dan meminta pengadilan menolak perkara tersebut.

Coty membantah pernah menjual parfum Beckham melalui Poundland. Produsen itu juga menyatakan bahwa pihaknya berhak menentukan sendiri tempat penjualan parfum tersebut.

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Beckham pensiun sebagai pesepakbola pada 2013, lalu membangun kerajaan bisnis yang besar. Menurut media Inggris, bisnis itu memberinya dividen sebesar 51 juta dolar tahun ini, antara lain berkat kerja sama terkait Piala Dunia yang menguntungkan.

Bersama istrinya, Victoria, yang juga sukses berbisnis, kekayaan gabungan pasangan itu diperkirakan sekitar 1,4 miliar euro dalam daftar terbaru Sunday Times Rich List.