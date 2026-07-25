Semua tanda mengarah pada Darwin Núñez yang akan pergi dari Arab Saudi setelah hanya satu musim. The Athletic melaporkan bahwa penyerang Al-Hilal itu masuk dalam minat Atlanta United.

Menurut media tersebut, pembicaraan awal antara kedua pihak kini sudah dimulai. Belum ada kesepakatan yang sudah memasuki tahap lanjut, tetapi Atlanta United serius menjajaki kemungkinan untuk memboyong striker Uruguay itu ke MLS. Di Inggris, tempat Núñez sebelumnya bermain untuk Liverpool, hal ini sudah disebut sebagai ‘transfer yang aneh’.

Pembelian termahal klub, Emmanuel Latte Lath, berada di ambang kepergian, sehingga muncul ruang untuk merekrut seorang 'designated player' baru. Karena alasan itu, sang penyerang pada Rabu dicadangkan dari skuad pertandingan sebagai langkah pencegahan.

Núñez baru bergabung dengan Al-Hilal tahun lalu, tetapi kini tampaknya sudah kembali menuju pintu keluar. Striker berusia 27 tahun itu kehilangan tempatnya di skuad setelah klub raksasa Arab Saudi tersebut merekrut Karim Benzema.

Musim lalu, sang striker mencatatkan enam gol dan empat assist dalam enam belas pertandingan resmi. Pada Piala Dunia musim panas lalu, ia juga kembali mencatatkan menit resmi pertamanya sejak Februari bersama timnas Uruguay, meski itu berakhir dengan kegagalan.

Apakah Atlanta United benar-benar berhasil memboyong Núñez dari Al-Hilal, akan terlihat dalam beberapa pekan ke depan. Klub Amerika Serikat itu memiliki sumber daya finansial untuk mewujudkan transfer seperti ini, tetapi sejauh ini belum ada kesepakatan final.

Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk Núñez belum jelas. Saat ini, Transfermarkt memperkirakan nilainya sebesar 20 juta euro. Kontraknya di Al-Hilal masih berlaku hingga pertengahan 2028.