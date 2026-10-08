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Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Dari yang Teringan hingga Terberat: Skenario Hukuman Cristiano Ronaldo

Denmark vs Portugal
Denmark
Portugal
UEFA Nations League A
Portugal vs Norway
Norway
C. Ronaldo
J. Jesus
Al Nassr FC
Denmark
Portugal
Norwegia
Arab Saudi

"Sang Don" mungkin menghadapi hukuman yang diperingan

Cristiano Ronaldo saat ini tengah menjalani suspensi sementara di level internasional, sesuai regulasi Federasi Sepak Bola Portugal, karena sanksi tersebut mulai berlaku secara otomatis sejak saat ia meninggalkan pemusatan latihan timnas, pekan lalu, di Denmark.

Menurut jaringan "ESPN", Komite Disiplin Federasi Portugal masih harus mengadakan pertemuan untuk menetapkan hukuman final terhadap sang kapten timnas, yang bisa berkisar antara satu hingga enam bulan larangan bermain.

Jaringan tersebut menambahkan bahwa para anggota komite akan mempertimbangkan seluruh keadaan yang meringankan bagi bintang Portugal itu, terutama permintaan maafnya secara terbuka pada Selasa pekan lalu.

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Jika ia mendapat hukuman minimal, yakni larangan bermain selama satu bulan, pemilik nomor punggung 7 itu akan tersedia untuk dipanggil oleh sang pelatih, Jorge Jesus, pada dua laga Portugal mendatang di UEFA Nations League melawan Wales dan Denmark, masing-masing pada 14 dan 17 November.

Adapun jika ia dihukum larangan bermain selama tiga bulan misalnya, ia hanya akan absen pada dua laga tersebut, tetapi akan tersedia untuk tampil pada babak perempat final turnamen, pada Maret 2027, melawan lawan yang belum ditentukan.

Larangan bermain selama enam bulan tampaknya sangat kecil kemungkinannya, karena Ronaldo memiliki sejumlah faktor yang menguntungkannya dalam penilaian internal, di antaranya perjalanan kariernya yang penuh kemenangan bersama timnas selama lebih dari 20 tahun.

Perlu diingat bahwa Portugal telah memastikan lolos ke fase final Nations League 2026-2027, dan hanya tersisa penentuan posisi puncak Grup Keempat di Level Pertama, atau lolos dari posisi kedua.


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