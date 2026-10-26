Bintang Real Madrid asal Brasil, Vinicius Junior, gagal menepati janjinya untuk tahun kedua secara beruntun, setelah ia melorot ke peringkat ke-17 dalam daftar Ballon d'Or 2026, menjelang dimulainya acara malam ini, Senin, di ibu kota Inggris, London.

Dua tahun lalu, Vinicius merupakan kandidat kuat untuk meraih Ballon d'Or, setelah ia tampil menawan bersama Real Madrid dan membawa Los Blancos meraih gelar juara Liga Champions.

Banyak pihak memprediksi pemain Brasil itu akan menyabet penghargaan bergengsi tersebut, tetapi ia kalah dari pemain Spanyol, Rodri, bintang Manchester City terdahulu dan Barcelona saat ini. Pemain Brasil itu pun menanggapi melalui akunnya di platform "X" dengan mengatakan: "Saya akan melakukannya 10 kali jika memang perlu, mereka belum siap."

Sejak saat itu, kemunduran Vinicius dalam perburuan Ballon d'Or pun dimulai, setelah ia menempati peringkat ke-16 pada edisi 2025, sebelum kembali turun satu peringkat tahun ini ke posisi ke-17, sebagai indikasi semakin jauhnya ia dari sosok yang tampil dua tahun lalu, ketika ia menjadi salah satu bintang paling bersinar di dunia.

Usai pengumuman bahwa ia menempati peringkat ke-17 dalam daftar Ballon d'Or 2026, Vinicius Junior berubah menjadi bahan ejekan di media sosial, di mana banyak orang mengungkit kembali pernyataannya dua tahun lalu, ketika ia menegaskan tekadnya untuk memenangi penghargaan itu 10 kali jika memang perlu, dengan menganggap kemundurannya dalam peringkat mencerminkan semakin jauhnya ia dari level yang menjadikannya kandidat kuat peraih gelar pada tahun 2024.

Kemunduran Vinicius tidak hanya terbatas pada penghargaan individu, karena bintang Brasil itu tengah melalui periode sulit bersama Real Madrid, setelah tampil kurang meyakinkan pada awal musim ini, di tengah kritik terhadap penampilannya dan menurunnya pengaruh ofensifnya, yang membuka pintu bagi pertanyaan-pertanyaan mengenai kemampuannya untuk memulihkan posisi utamanya dalam susunan pemain Los Blancos.

Posisi Vinicius kini lebih terancam dari sebelumnya, terutama setelah penampilan gemilang pemain Pantai Gading, Yan Diomande, dalam periode terakhir, serta pemanfaatan peluang-peluang yang ia dapatkan untuk menampilkan performa yang mencolok, yang menempatkan pemain Brasil itu di hadapan tantangan nyata untuk memulihkan levelnya.



