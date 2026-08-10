Gelar pencetak gol terbanyak di Eropa kembali menjadi milik Bayern Munich, berkat penyerang asal Inggris mereka, Harry Kane, yang meraih penghargaan Sepatu Emas Eropa untuk musim 2025/2026, untuk kali kedua sepanjang kariernya.

Dan klub asal Bavaria itu mengumumkan bahwa Kane akan menerima penghargaan tersebut dalam sebuah upacara resmi yang digelar di museum klub pada 19 Agustus mendatang, setelah ia memastikan gelar tersebut dengan mencetak 36 gol di Liga Jerman, jumlah yang sama dengan yang membuatnya meraih penghargaan tersebut pada 2024.

Dengan pencapaian ini, kapten timnas Inggris tersebut bergabung dalam daftar eksklusif para pemain yang telah meraih Sepatu Emas dua kali, dan dalam rekor ini ia hanya diungguli oleh duo Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.

Penobatan terbaru ini datang untuk menegaskan musim luar biasa yang ditampilkan Kane, yang juga menjadikannya salah satu kandidat terkuat untuk penghargaan Pemain Terbaik Dunia yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" tahun ini.

Herbert Hainer, presiden klub Bayern Munich, memuji pencapaian penyerang timnya dengan mengatakan: "Harry Kane adalah salah satu legenda lini serang seperti Gerd Müller dan Karl-Heinz Rummenigge, dan ia telah melanjutkan warisan produktivitas gol ini hingga hari ini, mengangkat peran penyerang ke level baru. Ia bagaikan cahaya yang menerangi jalan bagi timnya di dalam maupun di luar lapangan, karena ia selalu memimpin dengan kepribadian yang kuat dan semangat kebersamaan."

Di sisi lain, Jan-Christian Dreesen, CEO klub, mengatakan: "Ketika Harry Kane bermain, seluruh dunia menyaksikannya. Ia telah mengangkat Bayern Munich dan Liga Jerman ke level baru. Tidak seperti kebanyakan penyerang, Kane menempatkan tanggung jawabnya terhadap tim di atas kesuksesan pribadinya, ia selalu memikirkan rekan-rekannya. Sikap, kemampuan, dan kepribadiannya menjadikannya penyerang paling komplet di generasinya."

Max Eberl, anggota dewan direksi bidang olahraga, menambahkan: "Harry bukan sekadar pencetak gol ulung, ia adalah penguasa momen-momen tersembunyi. Banyak hal yang membuat performanya luar biasa terletak pada hal-hal yang tak terlihat, seperti timing-nya, kesadarannya terhadap rekan-rekannya, dan kemampuannya menciptakan ruang. Gol-golnya adalah hasil akhir, tetapi di baliknya terdapat fondasi kokoh berupa kecerdasan sepak bola, semangat tim, dan kerja keras."