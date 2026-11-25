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Bintang Barcelona asal Inggris, Anthony Gordon, merebut takhta dua mantan bintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo asal Portugal dan Karim Benzema asal Prancis, di Liga Champions setelah mencetak dua gol ke gawang wakil Azerbaijan, Sabah.

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Barcelona bertandang ke markas Sabah pada Rabu (hari ini) di Stadion Olimpiade Baku, Azerbaijan, dalam laga pekan kelima fase liga Liga Champions.

Gordon membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-31. Rekan setimnya asal Jerman, Karim Adeyemi, mengirim umpan silang yang memantul dari tangan kiper, sebelum bola sampai kepadanya dan ia menyarangkannya ke gawang.

Dengan cara serupa, bintang asal Inggris itu menambah gol kedua pada menit ke-51. Penyerang asal Brasil Gabriel Jesus melepaskan tembakan keras ke gawang yang ditepis kiper Sabah, lalu bola sampai kepadanya di depan gawang dan ia menceploskannya ke jala.

Dengan demikian, Gordon telah mencatatkan 15 kontribusi gol sepanjang kiprahnya di Liga Champions bersama Newcastle United dan Barcelona, dengan rincian 13 gol dan dua assist.

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Sebanyak 11 dari 15 kontribusi gol tersebut ia torehkan dalam laga tandang timnya, terdiri dari 10 gol dan satu assist.

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Uniknya, enam dari 10 gol tandang yang dicetak penyerang asal Inggris itu di Liga Champions tercipta di Azerbaijan.

Gordon mencetak empat gol bersama Newcastle United ke gawang Qarabag pada Februari lalu, sebelum menambah dua gol bersama Barcelona ke gawang Sabah pada Rabu (hari ini).

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Alhasil, Anthony Gordon menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mencetak enam gol tandang di satu negara dalam satu tahun kalender di Liga Champions, menurut akun statistik MisterChip.

Penyerang asal Inggris itu melampaui bintang Portugal Cristiano Ronaldo, yang mencetak lima gol bersama Real Madrid di Turki pada 2013, serta penyerang Prancis Karim Benzema, yang mencetak jumlah gol yang sama juga bersama Real Madrid di Inggris pada 2022. Ia juga melewati pemain Brasil Luiz Adriano, yang mencetak lima gol bersama Shakhtar di Belarus pada 2014.

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Selain itu, Gordon menjadi pemain ketiga yang mencetak enam gol dalam dua lawatan beruntun ke negara yang sama di kompetisi Eropa tersebut. Sebelumnya, catatan itu dibukukan winger Jerman Serge Gnabry bersama Bayern Munchen dalam dua lawatan ke Inggris pada 2019 dan 2020, serta penyerang Polandia Robert Lewandowski dalam dua lawatan ke Serbia pada 2019 dan 2024.

Menurut akun statistik StatMuse, Gordon kini menjadi pencetak gol terbanyak ketiga dalam dua edisi terakhir Liga Champions dengan 13 gol, di belakang pemain Prancis Kylian Mbappé, bintang Real Madrid, yang mencetak 21 gol, dan pemain Inggris Harry Kane, penyerang Bayern Munchen, yang mengoleksi 18 gol.

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Menurut penyedia statistik Opta, Gordon kini menjadi pemain Inggris dengan jumlah gol tandang terbanyak di satu negara dalam sejarah Liga Champions, berkat enam golnya di Azerbaijan.