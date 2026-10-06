Timnas Arab Saudi melahap habis lawannya Uni Emirat Arab dalam seperempat jam yang membara, pada laga final Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", baik di lapangan maupun di tribune.

Timnas Arab Saudi berhadapan dengan Uni Emirat Arab, pada hari Selasa ini, di Stadion Al Inma di Jeddah, dalam partai final edisi ke-27 turnamen Teluk tersebut.

Suporter Arab Saudi memulai laga dengan cara yang membara, setelah menampilkan "tifo" bersejarah, sebelum menyalakan tribune dengan rangkaian kembang api yang membuat stadion seolah lenyap di balik awan asap.

Hal itu tidak berhenti di tribune saja, karena para pemain timnas Arab Saudi menerjemahkan pemandangan tersebut di atas lapangan, dengan mencetak dua gol hanya dalam 14 menit pertama.

Hammam Al Hammami membuka keunggulan bagi timnas Arab Saudi pada menit ke-11 laga, setelah melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti, yang membentur pertahanan UEA dan mengecoh kiper Khaled Essa hingga bersarang di gawangnya.

Hanya 3 menit berselang, Firas Al Buraikan menambah gol kedua bagi Arab Saudi, setelah berhadapan satu lawan satu sepenuhnya dengan gawang timnas Emirat, di mana ia mengarahkan bola ke dalam gawang lewat tembakan mendatar dengan kaki kirinya.

Saleh Abu Al Shamat nyaris menambah gol ketiga, setelah berhadapan satu lawan satu dengan gawang Khaled Essa, namun bola membentur tiang, sehingga Arab Saudi gagal unggul tiga gol hanya dalam seperempat jam pertama.