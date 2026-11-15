Bagikan Ikuti GOAL di Google

Malam penobatan Unai Simón dengan penghargaan "Yashin" sebagai penjaga gawang terbaik di dunia bukan sekadar momen perayaan atas pencapaian individu yang luar biasa, melainkan lebih mirip perjalanan ke masa lalu. Di sepanjang malam itu, kiper asal Spanyol tersebut mengenang kembali detail jalan yang membawanya ke puncak, orang-orang yang meninggalkan jejak dalam hidupnya, serta desa kecil yang tak pernah ia lupakan jasanya, meski ia telah mencapai salah satu tingkatan kejayaan tertinggi dalam dunia sepak bola.

Iklan

Dan ketika Simon menerima penghargaan dari legenda Peter Schmeichel, di tengah tepuk tangan para hadirin di gala Ballon d'Or, ia tidak memanfaatkan momen itu untuk membicarakan kegemilangannya, pencapaiannya, atau posisinya di antara para penjaga gawang besar. Justru sebaliknya, ia memilih untuk menjadikan orang lain sebagai pahlawan dalam kisahnya, mengenang kembali nama-nama dan wajah-wajah yang turut membentuk kepribadiannya sebelum sepak bola menjadikannya salah satu penjaga gawang terbaik di dunia.

Pidatonya bagaikan gambaran yang jelas tentang kepribadiannya; seorang pemain yang tidak mencari sorotan, dan tidak memperlakukan ketenaran sebagai tujuan, melainkan memandang bahwa kesuksesan sejati terkait dengan orang-orang di sekelilingmu, dan dengan nilai-nilai yang kaubawa bersamamu seberapa pun tinggi kedudukanmu.

Simon memulai pidatonya dengan mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan saudara laki-lakinya, dan ia juga memberikan pujian menyentuh secara khusus kepada pasangannya, dengan menyebutnya sebagai "oase ketenangan" dalam hidupnya. Ia pun tidak lupa dengan teman-teman masa kecilnya di kampung halamannya, yang dengan mereka ia memiliki hubungan erat yang mencerminkan konsep "la cuadrilla" dalam budaya Basque, yaitu sekelompok sahabat seumur hidup yang terikat oleh ikatan yang melampaui batas persahabatan konvensional.

Simon dan teman-temannya memiliki grup khusus di aplikasi WhatsApp, dan ia selalu memastikan untuk mengajak mereka bersamanya saat liburan musim panas, sebagai upaya untuk mempertahankan kehidupan normalnya jauh dari hiruk-pikuk sepak bola dan ketenaran lapangan, demikian menurut "BBC Sport".

Iklan Iklan

Ia juga menyampaikan pesan rasa terima kasih kepada teman-temannya, dengan menyebutkan bahwa mereka senantiasa mengingatkannya bahwa banyak orang yang menghadiri acara-acara semacam ini menjalani keistimewaan yang tidak tersedia bagi semua orang, sebagai isyarat akan pentingnya tidak terputus dari kenyataan betapa pun besar kesuksesan yang diraih.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya ESP UEFA Nations League A 14.45 ENG Tonton

Ia pun tidak berhenti pada lingkungan keluarga dan sosialnya, melainkan juga berterima kasih kepada para pelatih dan rekan-rekan setimnya, sebelum mengenang sosok yang tidak hadir di gala itu, namun tetap hadir dalam sanubarinya; Koldo Azua, pelatihnya di akademi Athletic Bilbao, yang meninggal dunia pada tahun 2021.

Azua adalah salah satu sosok paling menonjol yang memengaruhi pembentukan diri Simon, setelah menghabiskan 13 tahun bekerja dengan bakat-bakat muda di klub Basque tersebut, dan perhatiannya tidak terbatas pada pengembangan kemampuan sepak bola mereka, melainkan ia juga memastikan untuk membantu mereka mempertahankan ikatan keluarga dan melanjutkan pendidikan mereka di samping bermain sepak bola.

Iklan

Simon menegaskan dalam pernyataan sebelumnya bahwa Azua mengubah pandangannya terhadap olahraga ini, dan membuatnya menyadari bahwa nilai seorang manusia tidak berhenti pada apa yang ia raih di dalam lapangan, melainkan meluas hingga warisan yang ia tinggalkan setelah kariernya berakhir, dan bagaimana orang lain mengenangnya sebagai manusia yang baik dan rekan yang baik.

Iribar: Penjaga gawang yang warnanya hitam ia warisi

Dan di antara nama-nama yang Simon pastikan untuk sebutkan, adalah José Ángel Iribar, legenda penjaga gawang Athletic Bilbao dan tim nasional Spanyol, yang kini berusia 83 tahun, dan masih mempertahankan kedudukannya di dalam klub sebagai duta klub.

Iklan

Iribar memegang rekor jumlah pertandingan dengan seragam Athletic Bilbao, setelah menjalani 614 pertandingan, dan menjadi salah satu ikon historis klub.

Iribar mengenakan warna hitam sebagai penghormatan kepada legenda Soviet Lev Yashin, yang dijuluki "Laba-laba Hitam", dan itu adalah tradisi yang terus dipertahankan oleh Simon, di mana ia mengenakan warna yang sama sebagai penghargaan kepada penjaga gawang historis yang mendahuluinya dalam menjaga gawang tim Basque tersebut.

Iklan

Dan itu bukan sekadar pilihan warna, melainkan ungkapan tentang keterikatan Simon dengan sejarah dan tradisi klub, serta kesadarannya bahwa apa yang ia raih hari ini bersandar pada warisan yang dibangun oleh orang lain sebelumnya.

Ia juga mengembalikan sebagian besar kepribadiannya kepada kedua orang tuanya, yang sejak kecil menanamkan dalam dirinya rasa hormat kepada orang lain, komitmen pada etika kerja, dan keterikatan pada hubungan kemanusiaan yang dekat, nilai-nilai yang ia temukan kelanjutannya di dalam Athletic Bilbao.

Iklan

Dari sebuah desa kecil ke puncak sepak bola dunia

Perjalanan Simon ke puncak bukanlah sesuatu yang mudah atau telah digariskan sebelumnya. Ia lahir di kota Vitoria pada tahun 1997, dan tumbuh besar di desa Murgia, sebelum bergabung dengan akademi Athletic Bilbao pada tahun 2011, ketika ia berusia 14 tahun.

Dan pada tahun 2018, ia mendapati dirinya di hadapan sebuah kesempatan yang tidak ia duga akan datang secepat itu, setelah penjaga gawang Kepa Arrizabalaga pindah ke klub Inggris Chelsea, sehingga posisi penjaga gawang menjadi terbuka untuk persaingan baru.

Iklan

Pada saat itu, Simon masih seorang penjaga gawang muda yang meniti karier di barisan tim kedua, setelah bermain bersama Basconia dan Bilbao Athletic, dan sedang dipinjamkan ke Elche, jauh dari perhitungan tim utama.

Namun serangkaian keadaan yang tak terduga mengubah jalan hidupnya. Penjaga gawang kedua Iago Herrerín mengalami cedera, sementara Alejandro Remiro menolak memperpanjang kontraknya, hal yang mendorong klub untuk menarik kembali Simon hanya 20 hari setelah peminjamannya.

Iklan

Banyak yang mengira kepulangannya hanya akan menjadi solusi sementara untuk mengisi kekosongan, namun penjaga gawang muda itu memanfaatkan kesempatan tersebut, dan berhasil mengukuhkan posisinya secara bertahap, hingga menjadi pilihan utama dalam menjaga gawang tim.

Dan hanya satu tahun berselang, ia menjuarai Piala Eropa U-21 bersama tim nasional Spanyol, di bawah kepemimpinan Luis de la Fuente, pada sebuah titik penting yang memperkuat kepercayaan dirinya dan kedudukannya di antara bakat-bakat muda dalam sepak bola Spanyol.

Iklan

Keraguan yang terus berlanjut dan penampilan yang memaksa pengakuan

Simon berkembang secara mencolok selama tahun-tahun berikutnya, khususnya dalam kemampuannya mengolah bola dengan kakinya dan berkontribusi dalam membangun serangan, yang merupakan salah satu ciri utama yang membuatnya cocok dengan gaya bermain tim nasional Spanyol.

Dan Luis Enrique adalah salah satu pelatih yang memberinya kepercayaan dan kesabaran, setelah menyadari potensinya dalam aspek ini, sementara Simon mengaitkan perkembangannya dengan kerja keras yang berkelanjutan, analisis yang cermat terhadap penampilan dan latihan, di samping kepemilikan keberanian yang diperlukan untuk mengambil keputusan di bawah tekanan.

Iklan

Meskipun demikian, perdebatan seputar kelayakannya untuk menjaga gawang tim nasional Spanyol tidak berhenti. Ia menerima banyak kritik, dan posisinya tetap menjadi bahan perdebatan di tengah keberadaan penjaga-penjaga gawang istimewa, yang paling menonjol adalah David Raya, penjaga gawang Arsenal, dan Joan García.

Dan pada salah satu fase, De la Fuente menyebutkan bahwa Simon telah menerima perlakuan yang keras selama waktu yang lama, namun ia tidak melepaskan kepercayaannya kepadanya, dan terus memberinya tanggung jawab, hingga ia menjadi salah satu tiang utama tim nasional.

Iklan

Dan selama periode saat tim nasional Spanyol menjuarai Piala Dunia, Simon adalah salah satu elemen paling menonjol dalam tim, setelah ia kebobolan dengan jumlah gol paling sedikit, dan meraih penghargaan Sarung Tangan Emas.

Gawangnya hanya bergetar satu kali sepanjang turnamen, sementara ia menjaganya tetap bersih dalam tujuh pertandingan, dan rangkaian terpanjangnya tanpa kebobolan mencapai sekitar 650 menit, memecahkan rekor sebelumnya yang berjumlah 517 menit, yang tercatat atas nama penjaga gawang Italia Walter Zenga pada edisi tahun 1990.

Iklan

Dan meskipun angka-angka luar biasa itu, Simon menyikapi pencapaiannya dengan kerendahan hati yang mencolok, di mana ia meremehkan kesulitan tugasnya, dan berkata sambil bercanda: "Seandainya sarung tanganku bisa bicara, ia akan mengatakan bahwa ia tidak bekerja keras sebanding dengan apa yang dikerahkan oleh sarung tangan para penjaga gawang lain."

Namun yang membuat Simon istimewa tidak terbatas pada penyelamatan dan menjaga kebersihan gawang, melainkan meluas hingga kepercayaan besar rekan-rekannya kepadanya, dan kemampuannya untuk ikut serta dalam membangun permainan, yang merupakan elemen penting dalam filosofi tim nasional Spanyol.

Iklan

Dari penghargaan Zamora ke takhta penjaga gawang dunia

Penobatan Simon dengan penghargaan Yashin menjadi puncak dari karier penuh kerja keras yang berkelanjutan, setelah ia meraih serangkaian pencapaian di level klub dan tim nasional, dimulai dari partisipasinya di UEFA Nations League dan Piala Eropa, hingga kegemilangannya bersama Athletic Bilbao.

Dan pada musim 2023-2024, ia meraih penghargaan Zamora, yang diberikan kepada penjaga gawang dengan rata-rata gol kebobolan paling sedikit di Liga Spanyol, sehingga menjadi penjaga gawang pertama dalam sejarah Athletic Bilbao yang meraihnya sejak Iribar pada tahun 1970.

Iklan

Adapun pada level pemungutan suara untuk penghargaan Ballon d'Or, Simon meraih 351 poin, unggul dengan selisih 128 poin atas David Raya, peraih posisi kedua, sementara Thibaut Courtois berada di posisi ketiga.

Penjaga gawang Spanyol itu sempat mendekati penghargaan tersebut dua tahun lalu, ketika ia menempati posisi kedua di belakang pemain Argentina Emiliano Martínez, setelah mengumpulkan 213 poin, sebelum kehadirannya menurun dalam daftar nominasi pada tahun lalu.

Iklan

Dan dengan demikian, ia berubah dari seorang penjaga gawang yang dikelilingi tanda tanya menjadi pemegang keunggulan yang jelas dalam perlombaan penjaga gawang, membuktikan bahwa kegemilangan tidak selalu membutuhkan kepribadian yang suka pamer atau kehadiran media yang gaduh.

Keputusan yang mengubah hidupnya dan meninggalkan hiruk-pikuk media sosial

Jauh dari lapangan, Simon lebih memilih untuk menjauh dari sorotan, dan menyebut dirinya sebagai pribadi yang pemalu dalam berinteraksi dengan orang asing, sementara teman-teman dan tetangganya menegaskan bahwa kepribadiannya berubah total ketika ia berada bersama orang-orang terdekatnya.

Iklan

Dan ia telah mengambil keputusan penting untuk meninggalkan akun-akunnya di media sosial, setelah ia menemukan bahwa mengikuti apa yang ditulis tentang dirinya berdampak langsung pada kondisi psikologisnya.

Ia merasakan kekecewaan yang mendalam ketika membaca komentar-komentar negatif, dan sebaliknya mengalami kondisi euforia yang berlebihan ketika melihat pujian, hal yang mendorongnya untuk menjauh dari dunia ini, dan fokus pada kehidupan dan pekerjaannya di dalam lapangan.

Iklan

Dan langkah paling penting datang pada tahun 2024, ketika ia memperpanjang kontraknya dengan Athletic Bilbao hingga tahun 2029, tanpa adanya klausul pelepasan, sebagai pesan yang jelas tentang keterikatannya dengan klub dan keinginannya untuk mewujudkan ambisinya dengan seragam tim Basque tersebut.

Simon tidak mencari kepindahan ke klub yang lebih besar atau kesempatan yang menjamin baginya partisipasi rutin di Liga Champions, melainkan ia memilih untuk bertahan di tempat yang membentuk kepribadian sepak bolanya, dan berkata dengan jelas: "Aku berutang segala yang kumiliki dalam hidupku kepada klub Athletic."

Iklan

Dan langkah ini memperoleh nilai penting tambahan mengingat kebijakan Athletic Bilbao yang mengandalkan pemain-pemain Basque, yang membuat persaingan untuk gelar-gelar Eropa dan penghargaan individu menjadi lebih sulit dibandingkan dengan klub-klub pemilik kemampuan finansial dan pilihan yang lebih luas.

Meskipun demikian, Simon berhasil menjadi penjaga gawang Spanyol pertama yang dinobatkan dengan penghargaan Yashin, meraih sebuah pencapaian historis tanpa melepaskan identitasnya atau menjauh dari akar-akarnya.

Iklan

Bocah yang tidak melupakan desanya

Mungkin detail paling berpengaruh dalam kisah Simon terletak pada masa kecilnya di desa Murgia, di mana desa itu kekurangan air minum, dan ia sering kali terpaksa membantu kedua kakeknya mengisi wadah dari tangki air.

Dan meskipun ia pindah ke dunia yang benar-benar berbeda, penjaga gawang Spanyol itu tidak memutus hubungannya dengan kampung halamannya. Pada salah satu kunjungan terakhirnya, ia datang dengan mobilnya yang telah ia gunakan selama delapan tahun, dan mengumpulkan anak-anak desa di sekelilingnya untuk bermain sepak bola, seolah-olah ia kembali menjadi seorang bocah di tengah mereka sekali lagi.

Iklan

Dan gambaran itu merangkum banyak hal dari kepribadian Simon; seorang pemain yang telah sampai ke puncak sepak bola dunia, namun tidak memperlakukan kesuksesan sebagai pembenaran untuk meninggalkan kehidupan lamanya atau orang-orang yang menemaninya di awal-awal perjalanannya.

Dan pada malam penobatannya, penghargaan itu baginya bukan sekadar pengakuan atas keunggulan teknis atas para penjaga gawang lainnya, melainkan sebuah kesempatan untuk membalas budi kepada setiap orang yang membantunya mencapai kedudukan ini.

Iklan

Dari pelatihnya yang telah tiada Koldo Azua, hingga legenda klub Iribar, melewati kedua orang tuanya, teman-temannya, dan rekan-rekannya, Simon memastikan untuk menegaskan bahwa pencapaian ini bukanlah hasil dari sebuah perjalanan individu.

Dan mungkin justru karena alasan inilah Unai Simon layak menerima penobatan; bukan hanya karena ia menepis bola-bola, memecahkan rekor, dan menjaga kebersihan gawangnya, melainkan karena ia tidak membiarkan ketenaran mengubah pandangannya terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain.

Iklan

Lalu, apakah kau masih memandang bahwa bocah yang dahulu merobek-robek celananya setiap kali ia melemparkan tubuhnya ke lapangan tanah dan aspal, hingga membuat ibunya kesal, tidak layak untuk menjadi penjaga gawang terbaik di dunia?