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Pada hari pertandingan Como melawan Juventus, media Spanyol El Pais mengulas Cesc Fabregas secara mendalam. Pelatih Como itu kembali bersaing memperebutkan tempat di Liga Champions musim ini, sementara timnya menjadi kejutan pada fase liga edisi terkini kompetisi antarklub tertinggi di Eropa. "Cesc, si anak hilang, dan telinga Van Gogh" menjadi judul artikel tersebut (La Oreja de Van Gogh adalah grup musik pop rock ternama asal Spanyol).

Artikel itu mengingatkan bahwa pelatih Como tersebut selalu dipandang dengan curiga oleh suporter Barcelona, yang menganggapnya agak dingin dan menjaga jarak setelah bertahun-tahun menantikan kepulangannya ke Camp Nou. Namun, Barcelona disebut terus memantau Fabregas sebagai sosok ideal untuk menjadi pelatih setelah masa kepemimpinan Hansi Flick berakhir dan menangani tim yang diperkuat Yamal dan rekan-rekannya. Barcelona memang sangat tertarik kepada pelatih asal Spanyol itu, yang berpeluang kembali ke klub tersebut setelah pernah bermain di sana pada 2011 hingga 2014.

Terkait Italia, kisah di balik layar paling menarik yang diungkap El Pais adalah ketertarikan Juventus kepada Fabregas. Menurut laporan harian Spanyol tersebut, Juventus pernah mendekati pelatih asal Spanyol itu untuk menanganinya beberapa waktu lalu. Inter juga melakukan hal serupa pada 2025, setelah kepergian Simone Inzaghi.

Fabregas memilih menolak tawaran Juventus dan menunggu waktu yang lebih tepat untuk menangani klub besar. Ia tidak ingin mengambil risiko gagal di klub dengan tuntutan tinggi, seperti yang dialami Thiago Motta setelah pindah dari Bologna ke Juventus.

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Cesc Fabregas, kelahiran 1987, melatih Como sejak 2023 dan malam ini akan menghadapi Juventus asuhan Luciano Spalletti pada pekan ke-13 Serie A. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, pelatih asal Spanyol itu berkata tentang Juventus: "Juventus tidak punya kelebihan dibanding kami. Kami sama-sama memainkan sepakbola yang bagus dan akan berusaha meraih kemenangan. Namun, ketika mereka mulai tampil maksimal, mereka sangat kuat dan mencetak banyak gol. Untuk mengalahkan mereka, kami harus memainkan pertandingan yang sempurna."

Tentang Spalletti, ia berkata: "Saya ingin mencuri pengalamannya. Ia berhasil di banyak klub. Saya masih sering melakukan kesalahan, sementara ia jauh lebih percaya diri. Saya harus berterima kasih kepadanya: saya sudah lima kali bertemu dengannya dan ia selalu memperlakukan saya dengan sangat baik. Ia salah satu sosok yang membuat saya hampir tidak tahu harus bersikap bagaimana saat berhadapan dengannya. Karismanya membuat saya sedikit segan."